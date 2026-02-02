Quattro gol in casa del Parma. Tuttosport in prima pagina: "La Juve fa i botti"

"La Juve fa i botti". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che celebra il successo ottenuto dalla Juventus nell'ultima sfida di campionato. I bianconeri infatti si sono imposti 1-4 sul Parma, punito dalla doppietta di Bremer e dalle reti di McKennie e David. Un successo determinante per la Juve, tornata al quarto posto e ora a +2 sulla Roma, che oggi sarà di scena in casa dell'Udinese. La Juve però ha lavorato tanto anche sul mercato, visto che ha prego Boga così come Holm, cedendo Joao Mario al Bologna. Il blitz finale per l'attacco, invece, porta a Mauro Icardi.

INTER - In primo piano pure il folle gesto registrato allo Zini, dove Emil Audero è stato colpito da un petardo durante Cremonese-Inter. Il portiere nonostante la grande paura è rimasto illeso ma ha ricevuto la solidarietà di tutti i calciatori interisti così come della dirigenza nerazzurra. L'Inter, passata per 0-2 grazie a Lautaro e Zielinski, adesso però rischia una multa salata e la chiusura della curva.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino, che si è sbloccato nel lunch match della domenica. I granata infatti hanno interrotto un digiuno di vittorie nella sfida interna con il Lecce, punito dal gol di Adams. Il tecnico Marco Baroni ha così salvato la propria panchina ma la contestazione dei tifosi nei confronti del patron Cairo prosegue.