Roma all’esame San Siro, La Repubblica (ed. Roma): "Gasp punta su Dybala e Soulè"
TUTTO mercato WEB
Il big match della domenica sera è la sfida di San Siro fra Milan e Roma. Un esame importate per i giallorossi con Gian Piero Gasperini che dovrebbe ancora una volta puntare su Dybala e Soulé, ovvero la rapidità e l'imprevedibilità contro la fisicità rossonera. Questo il titolo dell'edizione romana de La Repubblica: "Roma all’esame San Siro. Gasp punta su Dybala e Soulè".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile