Roma all’esame San Siro, La Repubblica (ed. Roma): "Gasp punta su Dybala e Soulè"

Il big match della domenica sera è la sfida di San Siro fra Milan e Roma. Un esame importate per i giallorossi con Gian Piero Gasperini che dovrebbe ancora una volta puntare su Dybala e Soulé, ovvero la rapidità e l'imprevedibilità contro la fisicità rossonera. Questo il titolo dell'edizione romana de La Repubblica: "Roma all’esame San Siro. Gasp punta su Dybala e Soulè".