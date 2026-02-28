Roma tra Juve e Coppa. Il Messaggero: "Dybala recupera. In Europa è derby col Bologna"
"Dybala recupera. In Europa è derby col Bologna" scrive Il Messaggero in edicola quest'oggi. Roma divisa tra campionato e Coppa. Domenica sera la sfida che può valere una stagione con la Juventus. Scontro diretto per il quarto posto contro i bianconeri. Buone notizie dal campo per Gian Piero Gasperini che recupera il grande ex Paulo Dybala.
Intanto ieri c'è stato il sorteggio europeo. Dopo il turno di playoff saltato, la Roma si appresta a tornare in campo in Europa League. L'urna ha parlato: sarà derby tutto italiano contro il Bologna. L'andata si giocherà a Bologna il 12 marzo e il ritorno a Roma il 19 marzo, in quanto i giallorossi erano teste di serie.
