Rossoblù battuti 0-1 dal Napoli, L'Unione Sarda: "Cagliari, cuore e zero punti"
"Cagliari, cuore e zero punti": così titola oggi in prima pagina L'Unione Sarda. Punizione forse troppo severa per i rossoblù: il Napoli segna dopo 79 secondi e si regala il secondo posto, i sardi forniscono una prova generosa soprattutto nella ripresa.
Pisacane dopo il match tra rammarico e soddisfazione: "Siamo mancati in alcuni dettagli un po' in tutto il campo, ma è vero che rispetto a Pisa ho ritrovato la mia squadra. Oggi abbiamo visto un Cagliari che ha giocato da Cagliari. Certo non siamo soddisfatti perché non abbiamo fatto punti, ma quanto meno rincuorati per aver ritrovato l'atteggiamento".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile