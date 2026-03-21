Rossoblù battuti 0-1 dal Napoli, L'Unione Sarda: "Cagliari, cuore e zero punti"

"Cagliari, cuore e zero punti": così titola oggi in prima pagina L'Unione Sarda. Punizione forse troppo severa per i rossoblù: il Napoli segna dopo 79 secondi e si regala il secondo posto, i sardi forniscono una prova generosa soprattutto nella ripresa.

Pisacane dopo il match tra rammarico e soddisfazione: "Siamo mancati in alcuni dettagli un po' in tutto il campo, ma è vero che rispetto a Pisa ho ritrovato la mia squadra. Oggi abbiamo visto un Cagliari che ha giocato da Cagliari. Certo non siamo soddisfatti perché non abbiamo fatto punti, ma quanto meno rincuorati per aver ritrovato l'atteggiamento".