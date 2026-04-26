Un nuovo scandalo colpisce il mondo del calcio, Il Messaggero: "Calciopoli, ci risiamo"

Il Messaggero dedica uno spazio al calcio sia al centro che nel taglio alto della prima pagina di oggi. Il titolo principale è quello sulla Roma: "Malen è l'anti-crisi". C'è sempre l'attaccante arrivato dall'Aston Villa al centro del mondo giallorosso, con una rete e un assist, che aiutano Gasperini per la corsa Champions League.

L'altro titolo è invece su quello che è successo all'interno dell'AIA: "Calciopoli, ci risiamo. Indagato Rocchi". Frode su VAR e designazioni, lui si difende, ma intanto si autosospende con effetto immediato. Il quotidiano poi approfondisce l'argomento: "Disastri e scandali, una FIGC da ribaltare". E ancora prosegue: "Tutto è sbagliato e tutto è da rifare. Serve ripartire da Malagò".