Sono 122 gli italiani scesi in campo finora in Serie A. Tutti i dettagli squadra per squadra

Sono 122 gli italiani scesi in campo finora in Serie A. Tutti i dettagli squadra per squadraTMW
Alessio Del Lungo
Troppo spesso ci chiediamo come potrebbe ripartire il calcio italiano, senza però fornire una risposta concreta. Per avere un quadro più completo della situazione, noi di TuttomercatoWeb abbiamo analizzato il minutaggio di tutti i giocatori convocabili dal ct Roberto Mancini che militano in Serie A. Fino a questo momento ne sono stati schierati 122, con alcuni che hanno anche vestito due maglie diverse.
L'elenco completo
ATALANTA
Marco Carnesecchi - 5 presenze, 450 minuti
Giorgio Scalvini - 5 presenze, 450 minuti
Gianluca Gaetano - 4 presenze, 288 minuti
Raoul Bellanova - 4 presenze, 282 minuti
Gianluca Scamacca - 5 presenze, 259 minuti
Davide Zappacosta - 3 presenze, 197 minuti
Lorenzo Bernasconi - 3 presenze, 183 minuti
Giacomo Raspadori - 4 presenze, 179 minuti
Totale giocatori impiegati: 8
Totale minuti giocati: 2.288
BOLOGNA
Federico Bernardeschi - 5 presenze, 364 minuti
Roberto Piccoli - 5 presenze, 358 minuti
Nicolò Cambiaghi - 5 presenze, 356 minuti
Tommaso Pobega - 4 presenze, 252 minuti
Nadir Zortea - 3 presenze, 171 minuti
Riccardo Orsolini - 3 presenze, 94 minuti
Massimo Pessina - 1 presenza, 90 minuti
Lorenzo De Silvestri - 1 presenza, 32 minuti
Totale giocatori impiegati: 8
Totale minuti giocati: 1.717
CAGLIARI
Elia Caprile - 5 presenze, 450 minuti
Alessandro Romano - 5 presenze, 445 minuti
Alessandro Deiola - 5 presenze, 443 minuti
Daniel Maldini - 5 presenze, 369 minuti
Jacopo Fazzini - 4 presenze, 241 minuti
Raphael Kofler - 3 presenze, 68 minuti
Mattia Felice - 2 presenze, 37 minuti
Gennaro Borrelli - 2 presenze, 36 minuti
Gabriele Zappa - 1 presenza, 24 minuti
Roberto Gagliardini - 2 presenze, 21 minuti
Alessandro Sugamele - 1 presenza, 16 minuti
Riccardo Ciervo - 1 presenza, 7 minuti
Giuseppe Aurelio - 1 presenza, 3 minuti
Totale giocatori impiegati: 13
Totale minuti giocati: 2.160
COMO
Moise Kean - 3 presenze, 133 minuti
Samuele Ricci - 3 presenze, 66 minuti
Mattia Liberali - 2 presenze, 25 minuti
Totale giocatori impiegati: 3
Totale minuti giocati: 224
FIORENTINA
Cher Ndour - 5 presenze, 397 minuti
Nicolò Fagioli - 5 presenze, 361 minuti
Luca Ranieri - 3 presenze, 264 minuti
Marco Brescianini - 4 presenze, 127 minuti
Wilfried Gnonto - 3 presenze, 85 minuti
Rolando Mandragora - 2 presenze, 35 minuti
Moise Kean - 1 presenza, 27 minuti
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti giocati: 1.296
FROSINONE
Lorenzo Palmisani - 5 presenze, 450 minuti
Gabriele Calvani - 5 presenze, 434 minuti
Giacomo Calò - 5 presenze, 429 minuti
Gabriele Bracaglia - 5 presenze, 420 minuti
Antonio Raimondo - 5 presenze, 419 minuti
Patrizio Masini - 5 presenze, 391 minuti
Ilario Monterisi - 5 presenze, 267 minuti
Giorgio Cittadini - 5 presenze, 266 minuti
Seydou Fini - 4 presenze, 179 minuti
Matteo Cichella - 3 presenze, 111 minuti
Alessio Zerbin - 4 presenze, 89 minuti
Wisdom Amey - 2 presenze, 4 minuti
Totale giocatori impiegati: 12
Totale minuti giocati: 3.459
GENOA
Alessandro Marcandalli - 5 presenze, 441 minuti
Tommaso Baldanzi - 5 presenze, 324 minuti
Lorenzo Colombo - 5 presenze, 321 minuti
Stephan El Shaarawy - 2 presenze, 60 minuti
Stefano Sabelli - 1 presenza, 45 minuti
Totale giocatori impiegati: 5
Totale minuti giocati: 1.191
INTER
Nicolò Barella - 5 presenze, 450 minuti
Alessandro Bastoni - 5 presenze, 392 minuti
Federico Dimarco - 5 presenze, 316 minuti
Pio Esposito - 5 presenze, 291 minuti
Totale giocatori impiegati: 4
Totale minuti giocati: 1.409
JUVENTUS
Guglielmo Vicario - 5 presenze, 450 minuti
Manuel Locatelli - 3 presenze, 270 minuti
Andrea Cambiaso - 2 presenze, 31 minuti
Federico Gatti - 1 presenza, 2 minuti
Mattia Perin - 1 presenza, 1 minuto
Totale giocatori impiegati: 5
Totale minuti giocati: 754
LAZIO
Mattia Zaccagni - 5 presenze, 447 minuti
Romano Floriani Mussolini - 5 presenze, 403 minuti
Davide Frattesi - 5 presenze, 386 minuti
Matteo Cancellieri - 5 presenze, 293 minuti
Nicolò Rovella - 2 presenze, 127 minuti
Andrea Pinamonti - 4 presenze, 108 minuti
Manuel Lazzari - 3 presenze, 28 minuti
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti giocati: 1.792
LECCE
Wladimiro Falcone - 5 presenze, 450 minuti
Antonino Gallo - 4 presenze, 315 minuti
Totale giocatori impiegati: 2
Totale minuti giocati: 765
MILAN
Alphadjo Cisse - 4 presenze, 231 minuti
Davide Bartesaghi - 3 presenze, 125 minuti
Matteo Gabbia - 2 presenze, 17 minuti
Francesco Camarda - 2 presenze, 8 minuti
Filippo Terracciano - 1 presenza, 2 minuti
Totale giocatori impiegati: 5
Totale minuti giocati: 383
MONZA
Samuele Birindelli - 5 presenze, 444 minuti
Andrea Carboni - 5 presenze, 441 minuti
Eddy Kouadio - 5 presenze, 441 minuti
Lorenzo Lucchesi - 5 presenze, 419 minuti
Michael Folorunsho - 4 presenze, 306 minuti
Andrea Colpani - 4 presenze, 254 minuti
Patrick Cutrone - 4 presenze, 192 minuti
Mathis Mout - 5 presenze, 147 minuti
Samuel Pizzignacco - 1 presenza, 90 minuti
Filippo Delli Carri - 2 presenze, 31 minuti
Leonardo Colombo - 1 presenza, 28 minuti
Nicolas Galazzi - 1 presenza, 20 minuti
Totale giocatori impiegati: 12
Totale minuti giocati: 2.813
NAPOLI
Giovanni Di Lorenzo - 5 presenze, 450 minuti
Matteo Politano - 5 presenze, 337 minuti
Leonardo Spinazzola - 4 presenze, 304 minuti
Alex Meret - 3 presenze, 270 minuti
Antonio Vergara - 3 presenze, 130 minuti
Lorenzo Lucca - 5 presenze, 87 minuti
Costantino Favasuli - 2 presenze, 62 minuti
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti giocati: 1.607
PARMA
Enrico Delprato - 5 presenze, 450 minuti
Emanuele Valeri - 5 presenze, 450 minuti
Edoardo Corvi - 5 presenze, 450 minuti
Simone Lontani - 5 presenze, 319 minuti
Giovanni Fabbian - 3 presenze, 78 minuti
Totale giocatori impiegati: 5
Totale minuti giocati: 1.747
ROMA
Bryan Cristante - 5 presenze, 424 minuti
Gianluca Mancini - 5 presenze, 392 minuti
Emanuele Lulli - 4 presenze, 322 minuti
Niccolò Pisilli - 4 presenze, 154 minuti
Daniele Ghilardi - 3 presenze, 105 minuti
Totale giocatori impiegati: 5
Totale minuti giocati: 1.397
SASSUOLO
Simone Cinquegrano - 5 presenze, 450 minuti
Domenico Berardi - 4 presenze, 213 minuti
Luca Lipani - 4 presenze, 142 minuti
Sebastiano Esposito - 2 presenze, 142 minuti
Tommaso Macchioni - 1 presenza, 74 minuti
Andrea Ghion - 1 presenza, 10 minuti
Riccardo Ciervo - 1 presenza, 2 minuti
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti giocati: 1.033
TORINO
Alessio Cacciamani - 5 presenze, 362 minuti
Pietro Comuzzo - 4 presenze, 335 minuti
Niccolò Fortini - 5 presenze, 267 minuti
Rolando Mandragora - 3 presenze, 263 minuti
Diego Mascardi - 2 presenze, 180 minuti
Cesare Casadei - 1 presenza, 70 minuti
Gaetano Oristanio - 1 presenza, 22 minuti
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti giocati: 1.499
UDINESE
Nicolò Zaniolo - 2 presenze, 135 minuti
Nicolò Bertola - 3 presenze, 52 minuti
Alessandro Zanoli - 1 presenza, 19 minuti
Totale giocatori impiegati: 3
Totale minuti giocati: 206
VENEZIA
Matteo Dagasso - 1 presenza, 20 minuti
Totale giocatori impiegati: 1
Totale minuti giocati: 20