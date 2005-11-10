Abodi: "L'Italia U21 è un gruppo. Il calcio italiano sta meglio di quanto sembri"

Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, è intervenuto a margine della partita vinta 6-2 contro la Polonia dall'Italia Under 21, commentando così la qualificazione all'Europeo di categoria, come si legge su SportMediaset: "È una bellissima sensazione. Una squadra che è un gruppo, che si vede ha un maestro che organizza, guida, motiva, segue, ama il suo lavoro, la maglia azzurra. Nulla succede per caso".

Abodi prosegue: "Si cominciano a vedere anche embrioni di talenti che cominciano a crescere, a 21 anni e anche prima si comincia a capire chi può fare, c'è chi può fare molta strada. Il calcio italiano sta meglio di quanto sembri, quindi sta a noi tirar fuori il meglio, ognuno nel proprio ruolo. Io sto fuori dalla dinamica sportiva in senso stretto, però ho il dovere di cercare di fare le cose che possono servire al sistema per migliorare. Questo è l'obiettivo e ci sono dei buoni presupposti, l'abbiamo visto stasera".