Conte, Deschamps e Inzaghi: rumor sulla panchina della Juve, ma Elkann conta su Spalletti

Il destino, alle volte, fa brutti scherzi. E proprio con chi ha tatuato sulla pelle e nell'anima Napoli e il Napoli, Luciano Spalletti si gioca una grande fetta di credibilità da allenatore della Juventus. Domani sera all'Allianz Stadium sarà una serata speciale, comunque andrà a finire, anche se non sarà questa sola partita a determinare il futuro del tecnico di Certaldo.

Il punto sulla panchina

Secondo quanto riferito da TuttoSport, nella Juventus tutti sono sotto esame attualmente: il duro confronto avvenuto tra l'amministratore delegato Carnevali e la squadra, di fronte allo stesso Spalletti, ha inchiodato i calciatori alle proprie responsabilità, lanciando un messaggio chiaro sulla necessità di tirarsi fuori dai guai senza alibi o scorciatoie. Le risposte devono arrivare dal campo e non da ribaltoni in panchina: l'intenzione della dirigenza, da Carnevali in giù, è infatti quella di portare avanti il progetto tecnico fino al termine della stagione, uno scenario che si rivoluzionerebbe soltanto di fronte a una caduta verticale e inesorabile della situazione che finora non si è verificata. Dal canto suo, Spalletti appare risoluto sia in pubblico che in privato: è convinto della bontà del proprio lavoro e di essere ancora seguito dallo spogliatoio, attendendosi domani una risposta concreta davanti al pubblico di casa.

I nomi usciti e cosa filtra

Lo stesso segnale di reazione è atteso dalla dirigenza e dalla proprietà: l'endorsement e la stima reciproca da parte di John Elkann restano saldi, mentre il tecnico non ha alcuna intenzione di mollare di un millimetro. Questo clima di fiducia non placa tuttavia voci e spifferi sul futuro della panchina bianconera, che spaziano dall'invocato ritorno di Antonio Conte - caldeggiato da una consistente fetta di tifoseria - fino alla suggestione Didier Deschamps, passando per profili navigati e vincenti come Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Starà ai calciatori spazzare via fantasmi di un sostituto di Spalletti.