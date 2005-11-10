Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Federico Pastorello: "Juve su Palmisani? Non è un segreto. Bonny punto fermo per l'Inter"

Esclusiva TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 07:00Serie A
15.10.2026 07:00Serie A
Fonti preferite
L'agente italiano racconta a 360° i suoi assistiti: "Sono dispiaciuto per Acerbi, in questa Serie A farebbe comodo a chiunque"
FotoTUTTOmercatoWEB

Nell’Inter caduta in casa con il Club Brugge, uno dei pochi sorrisi è stato quello di Ange-Yoan Bonny. Intervistato da TMW, il suo agente Federico Pastorello commenta così: “Lui è eccezionale in questo. L’anno scorso ha giocato tanto, ma è stato inserito spesso e si è sempre fatto trovare pronto: è cresciuto tantissimo come ragazzo, sta meritando quello che sta avendo. Ha fatto un eurogol, sono molto contento per lui: dispiace che non sia servito a fare un punto prezioso”.

In estate si è parlato di un possibile addio?
“No. Per l’Inter è stato sempre un punto fermo: hanno quattro attaccanti straordinari e si sa che nelle grandi squadre, tenendo fuori Lautaro e Thuram, sono tutti molto preziosi. Non c’è mai stato alcun pensiero”.

A Napoli Meret è al nono anno nonostante rinnovi sempre brevi…
“È un friulano adottato in Campania. Quest’anno vedremo: siamo aperti a tutto, c’è un dialogo costante ma non c’è fretta. C’è stato un anno in cui è arrivato a ridosso della scadenza e abbiamo tranquillamente rinnovato: ora fare previsioni diventa difficile. Nove anni sono tanti, ma continuare può essere una bella cosa: Alex ora è concentrato sul rientrare al 100% per aiutare la squadra”.

Ne parlerete prima del mercato di gennaio?
“Alex è un ragazzo maturo, ha un’età che gli permette di gestire il fatto di essere a scadenza di contratto. Non ci siamo dati una scadenza, valuteremo come andrà la stagione: c’è grande serenità da parte di tutti”.

Palmisani sta facendo benissimo a Frosinone. In estate c’è stata la possibilità che la Juventus puntasse concretamente su di lui?
“Effettivamente il giro di portieri quest’anno è stato ampio: avendo vinto il campionato di B da assoluto protagonista, più di qualche club, anche straniero, si è avvicinato. Ci sono state delle trattative. Poi era ancora presto e forse non c’era abbastanza convinzione, inoltre le richieste erano abbastanza alte. Ma anche noi eravamo contenti di rimanere. Anzi: ringrazio pubblicamente il Frosinone, che ha riconosciuto la crescita del ragazzo. Ora stanno facendo una grande stagione: le somme si tireranno alla fine, ma credo che il percorso che sta facendo sia il migliore possibile”.

Conferma comunque l’apprezzamento della Juve…
“Beh, sì, ma è un ragazzo che piace a tutti. La Juve aveva bisogno di cambiare primo e secondo, è una delle squadre che ho sentito di più ma non è un gran segreto”.

Francesco Acerbi è ancora svincolato, bisogna aspettare?
“È una frustrazione anche personale, sono sincero. È vero che ha 38 anni, ma ha fisico e determinazione, per non parlare di esperienza e carisma: sono convinto che farebbe comodo a tutte le squadre in Italia, da protagonista o da comprimario. Un po’ di dispiacere c’è, poi anche lui ha le sue pretese, non economiche, ma di continuità. A quest’età è difficile aspettare, ma ha tanta voglia e penso aspetteremo ancora un po’ che arrivi la chiamata giusta”.

Vuole rimanere in Serie A o andrebbe anche all’estero?
“Il suo obiettivo, anche per questioni di età, è rimanere in Italia. Ma in questo momento stiamo aprendo anche ad altre opportunità, proprio perché lui ha troppa voglia di giocare: da quando è finito il campionato mi sembra abbia fatto tre giorni di riposo in tutto. Si allena sempre: l’obiettivo era rimanere in Italia, ma stiamo valutando anche altre cose”.

Si parla tanto del futuro di Simone Inzaghi: potrebbe essere l’ultimo anno all’Al-Hilal? E magari tornare in Italia?
“Intanto conoscere una nuova cultura e un nuovo calcio ti arricchisce sempre, senza dimenticare l’aspetto economico. Se un’offerta ti porta a essere l’allenatore più pagato al mondo non è che puoi fregartene… Il suo contratto è in scadenza, l’obiettivo è portare a casa più trofei possibili e poi a fine anno si prenderanno le decisioni”.

Come sta andando De Vrij in Grecia?
“È contentissimo, è veramente rinato anche a livello mentale. L’hanno nominato capitano dopo appena due settimane di ritiro: è contentissimo. Tra l’altro sono primi in classifica, stanno anche andando molto forte e speriamo bene”.

A Cagliari sta facendo benissimo Michael Adopo….
“Pisacane sta facendo un lavoro incredibile, in generale. Il presidente Giulini non si tira mai indietro, ma lui colpisce per come fa giocare bene la squadra e la fa essere molto concreta. A volte le squadre belle non fanno punti, lui invece unisce gioco e concretezza. Adopo è un giocatore fondamentale, deve continuare così e poi magari partirà: ci sono giocatori che possono ambire a fare un passo ulteriore in carriera, nonostante a Cagliari si trovi benissimo”.

Firenze piazza complicata: un pensiero sul lavoro di Fabio Paratici?
“Purtroppo il nostro mestiere è legato sempre e solo alla palla, se entra o se esce. Non dimentichiamo che il lavoro di Fabio è di ricostruzione: ha cambiato tanti giocatori, purtroppo aver sbagliato la scelta dell’allenatore all’inizio ha complicato i piani. Però ha allestito una squadra forte, con valori. Quando cambi tanto, in compenso, hai bisogno di tempo. Ha fatto un bel lavoro, i frutti si vedranno”.

Sono arrivati giocatori come Mastantuono, non era facile immaginarlo a Firenze…
“Assolutamente. Anzi, dopo che si è aperta questa possibilità è stato ancora più bravo a riuscire a tenerselo: secondo me, quando il mercato ha percepito che il ragazzo era disponibile, si sono mossi in tanti. È stato bravo ad aprire la possibilità, ma soprattutto a chiuderla”.

La Juventus a gennaio prenderà un altro attaccante?
“Sarei sorpreso. Hanno fatto investimenti importanti, Kolo Muani è straniero ma conosceva il campionato italiano: le aspettative sono alte, ma Woltemade è appena arrivato e gli va dato tempo. Non credo che vadano a prendere un giocatore, bloccando gli investimenti già fatti. Poi, certo, è la Juve: due pareggi sono già troppi. Ma non mi aspetto troppi stravolgimenti”.

La Roma può puntare allo scudetto?
“Credo di sì. Lo scudetto prima o poi può arrivare e negli ultimi anni hanno cercato di rinforzare la squadra con investimenti, a volte fatti bene e a volte fatti male. Alla guida c’è uno dei migliori allenatori al mondo: Gasperini l’ha dimostrato con i fatti. Per me loro, per gioco ed entusiasmo, e l’Inter, per rosa, sono pretendenti allo scudetto”.

Il Milan?
“Ha cambiato tanto, a tutti i livelli: probabilmente saranno più pronti tra un anno. Ma può essere il disturbatore della stagione”.

Un pensiero sulla Nazionale?
“Intanto Mancini è l’allenatore che ci ha portato un Europeo, con una squadra che aveva dei giocatori non propriamente affermatissimi. Ha bisogno di tempo, anche se l’Italia tempo non ne ha… È un tecnico di grandissima esperienza, che fa giocare bene le sue squadre e di solito porta a termine le missioni per cui è stato chiamato. L’ottimismo è d’obbligo in questo caso”.

All’Atalanta è ripartito Cristiano Giuntoli.
“Penso sia andato nel miglior club possibile. Lui ha grande esperienza ed è cresciuto tantissimo, anche a Napoli. Poi c’è stata la parentesi della Juve, dove chi è venuto prima e dopo ha trovato altrettante difficoltà. Forse era arrivato con troppe aspettative, alla fine lui è il direttore sportivo: non è né l’allenatore né il presidente, non può risolvere tutti i problemi da solo. L’ho trovato molto motivato, credo sia in un ambiente straordinario, la famiglia Percassi è un marchio di garanzia”.

All’Atletico Mineiro seguite Kaua Pascini. Che giocatore è?
“È un ragazzo che vediamo molto pronto, il Brasile sforna talenti e lui, con le dovute proporzioni, mi ricorda Marcelo. Penso che ne sentiremo parlare in futuro. Forse non è ancora pronto per un campionato come la Premier League: ha tecnica e personalità, deve migliorare a livello tattico e forse un passaggio in Italia potrebbe aiutarlo”.

Fonte: Intervista a cura di Niccolò Ceccarini
© Riproduzione riservata

Articoli correlati

Immagine news 1
Pastorello: "Fabregas tra i primi 5 allenatori al mondo. Si vedeva già da calciatore"
Immagine news 2
Pastorello: "Simone Inzaghi cercato da club italiani in estate. Per il futuro aperto a ogni possibilità"
Immagine news 3
Barak all'APOEL è già ufficiale, ma Pastorello avvisa: "Ancora qualche dettaglio da limare"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
07:57 Serie A
Roma, De Roon rammaricato: "Non abbiamo difeso bene, una grandissima delusione"
Immagine news 2
07:53 Serie A
Atalanta, come gestirà il turnover Sarri in Conference? Di solito sceglie i suoi fedelissimi
Immagine news 3
07:49 Serie ATMW
TMWAltro che Endrick, nel Real sta esplodendo Carlos Espí. E la Serie A si mangia le mani...
Immagine news 4
07:45 Serie A
Dalle township alla gloria: il Milan sfida Konaté. Che ha solo sfiorato l'Italia in carriera
Immagine news 5
07:41 Serie A
Roma rimontata dal Real, l'analisi di Malen: "Sono molto deluso, 82 minuti non sono bastati"
Immagine news 6
07:38 Serie A
Atalanta, oggi comincia la Conference League: obiettivo confermarsi protagonista
Immagine news 7
07:34 Serie A
Como, l'Europa non fa sconti: il parafulmine Cesc e un ko che può far bene
Immagine news 8
07:32 Serie ATMW
TMWConte espulso e 4-0 alla Juventus: il Celta Vigo cerca un'altra noche gloriosa
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Roma, una beffa tanto dolorosa quanto ingiusta. Gasperini questa volta ha sbagliato i cambi e nel clamoroso ko c'è anche del suo. Le italiane in Champions sono un disastro: Marotta pensa davvero di colmare il gap con le big solo con lo stadio?
Primo piano
Immagine top news n.0 Altro che Endrick, nel Real sta esplodendo Carlos Espí. E la Serie A si mangia le mani...
Immagine top news n.1 Celta Vigo-Juventus, le probabili formazioni: Woltemade favorito su Kolo Muani, dietro c'è Gatti
Immagine top news n.2 Atalanta-Pafos, le probabili formazioni: la Dea cerca il riscatto europeo
Immagine top news n.3 Salisburgo-Milan, le probabili formazioni: turnover per Amorim, chance dal 1' Camarda
Immagine top news n.4 Mourinho, Endrick e Rudiger fanno piangere Roma. Pazzesca rimonta del Real Madrid
Immagine top news n.5 Spalletti: “Ho tante cose da venirmi a prendere”. Juve, test Celta Vigo per sognare in Europa
Immagine top news n.6 "Sapevo già tutto dalla Juve". Amorim e l'avvicinamento a un Salisburgo-Milan teso
Immagine top news n.7 Gollini: "Difficile spiegare un blackout così, per 80 minuti ho visto una grande Roma"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.2 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.3 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.4 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Chivu, i motivi dell'involuzione dell'Inter in Champions secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Mussa: "Inter, involuzione in Champions. E i motivi sono diversi"
Immagine news Serie A n.3 Paganin sull’Inter: “Troppo superficiale, mai percepita così come contro il Brugge”
Serie A
Immagine box news Serie A Atalanta, come gestirà il turnover Sarri in Conference? Di solito sceglie i suoi fedelissimi
Immagine box news Serie A Altro che Endrick, nel Real sta esplodendo Carlos Espí. E la Serie A si mangia le mani...
Immagine box news Serie A Dalle township alla gloria: il Milan sfida Konaté. Che ha solo sfiorato l'Italia in carriera
Immagine box news Serie A Roma rimontata dal Real, l'analisi di Malen: "Sono molto deluso, 82 minuti non sono bastati"
Immagine box news Serie A Atalanta, oggi comincia la Conference League: obiettivo confermarsi protagonista
Immagine box news Serie A Como, l'Europa non fa sconti: il parafulmine Cesc e un ko che può far bene
Serie B
Immagine box news Serie B Virtus Entella, si ferma il centrale Marconi: lesione al retto femorale. La situazione
Immagine box news Serie B Avellino, via libera alla trasferta a Cesena: a disposizione 2500 biglietti per il settore ospiti
Immagine box news Serie B Catanzaro, i club dei tifosi si schierano: "Crediamo nel progetto, ma serve una svolta"
Immagine box news Serie B Modena, Santoro: "C'è un entusiasmo diverso. Belotti? Un esempio e uno stimolo enormi"
Immagine box news Serie B Padova, tegola in attacco per Calabro: dovrà fare a meno di Caprari con la Virtus Entella
Immagine box news Serie B Cremonese, Nasti: "Non sono ossessionato dal gol. Palermo e Verona le favorite"
Serie C
Immagine box news Serie C Altamura, Raffaele si presenta: "Serve pazienza, ma possiamo toglierci delle soddisfazioni"
Immagine box news Serie C Spezia, Zilli e Cancellieri: "Ravenna? Sarà tosta, ma andremo là per vincere"
Immagine box news Serie C Ravenna, Braida: "Con lo Spezia importante non perdere. Il campionato è molto lungo"
Immagine box news Serie C Altamura, ecco il nuovo tecnico: ha firmato Giuseppe Raffaele. Contratto fino al '28
Immagine box news Serie C Serie C, il Latina si impone nel 'derby nerazzurro': 2-0 all'Atalanta U23 nel recupero
Immagine box news Serie C Bari, venerdì l'incontro tra Marino e il Comitato di Garanzia: focus sulla cessione del club
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
15 ottobre 2017, Icardi diventa il padrone del Derby: tripletta al Milan e Spalletti sorride
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 6ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio