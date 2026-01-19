Akanji verso Inter-Arsenal: "Ricordiamoci che le ultime due di Champions le abbiamo perse"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita di Fase Campionato di Champions League che domani sera vedrà i nerazzurri opposti agli inglesi dell'Arsenal nella cornice di San Siro.

Partendo dalla descrizione degli avversari, dice Akanji a proposito dei Gunners: "Tutti noi sappiamo che l'Arsenal è davvero forte sui calci piazzati, quindi ci sarà da stare attenti a quelli. Per prima cosa ci sarà bisogno di difendere bene, senza concedere loro dei calci piazzati. Ovviamente però anche per quanto riguarda le azioni. Hanno molti singoli di grande qualità, in grado di ottime giocate individuali e di far male anche con i cross dalle fasce. Nel complesso sono una squadra davvero forte. L'Arsenal è una delle migliori squadre in Europa al momento, quindi bisogna fare una grande prestazione se vogliamo portare a casa dei punti. Nella mia opinione la miglior squadra d'Europa è il Bayern Monaco".

Prosegue e conclude Akanji, ampliando la sua riflessione alla situazione del presente di casa Inter: "Ovviamente i risultati ci danno fiducia. Possiamo farci affidamento, ma è un'altra partita. Dobbiamo essere concentrati, ricordandoci che le ultime partite di Champions League le abbiamo perse. Domani abbiamo davvero bisogno di fare punti e cercheremo di tutto per riuscire a ottenerli".