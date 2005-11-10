Amorim: "Non penso a dare spazio a tutti. Modric? Se gioca bene lui, gioca bene il Milan"

Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset all'inizio della settimana che porterà i rossoneri a sfidare il Sassuolo al Mapei: "Non so cosa succederà in merito alle rotazioni di squadra che farò. Non sto pensando a dare spazio a tutti, ma a schierare l'undici migliore per vincere".

Quanto è fondamentale Modric per voi?

"Quando noi giochiamo bene è spesso perché Luka gioca bene. Ci aspettiamo molto da lui, non mi interessa la sua età, ma ciò che vedo in settimana e ciò che voglio vedere nei weekend".

Goncalo Ramos sta faticando più del dovuto, ma in Nazionale segna.

"So che ha grandi pressioni, è un giocatore del Milan. A questo deve abituarsi e io voglio solo che continui ad allenarsi come è solito fare".

Qual è il modulo che preferisce?

"È importante poter cambiare i sistemi, ma i principi sono gli stessi, non è questione di difendere a 4, a 5 o a 3. Sono principi, la squadra si adatta e ha dimostrato di saperlo fare".