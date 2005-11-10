Vlahovic illude, il Besiktas si fa rimontare: 2-2 con il Kasimpasa. Rammarico per Italiano
Yvonne Alessandro
Alla 10ª giornata della Super Lig, il Besiktas di Vincenzo Italiano rallenta la rincorsa sul Galatasaray. Finisce in parità la trasferta contro il Kasimpasa: i bianconeri si sono portati in vantaggio con il gol di Trossard, per poi raddoppiare il distacco al 47° minuto con Vlahovic. Ma gli avversari di giornata hanno riaperto i giochi con Winck e a tre minuti dalla fine è salito in cattedra Rafferty, riportando il punteggio in parità. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-2: l'ex allenatore del Bologna si deve accontentare di un solo punto, che lo allontana a -6 dalla vetta del campionato turco.
Il risultato
Kasimpasa - Besiktas 2-2
28' Trossard (B), 47' Vlahovic (B), 60' Winck (K), 87' Rafferty (K)
La classifica aggiornata
1. Galatasaray 25 punti (10 partite)
2. Amedspor 23 (10)
3. Trabzonspor 22 (10)
4. Besiktas 19 (10)
5. Kasimpasa 17 (10)
6. Fenerbahce 16 (10)
7. Corum 16 (10)
8. Kocaelispor 16 (10)
9. Goztepe 15 (10)
10. Basaksehir 14 (10)
11. Erzurumspor 14 (10)
12. Alanyaspor 12 (9)
13. Rizespor 11 (10)
14. Konyaspor 8 (10)
15. Gaziantep 8 (10)
16. Genclerbirligi 8 (9)
17. Samsunspor 4 (10)
18. Eyupspor 3 (10)