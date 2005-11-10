L'annuncio di Mancini: "La mia Italia sarà ancora più giovane, aspetto i ragazzi dell'U21"

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e dei giornalisti presenti a margine della consegna del "Premio Gianluca Vialli 2026", consegnato a Rimini. Fra le sue parole anche un piccolo annuncio: la nuova Italia sarà sempre più giovane, nei mesi a venire della sua gestione.

Quanto è contento? Ora tutti credono nella Nazionale.

"Credo serva equilibrio, non era un disastro la prima partita, non è una cosa incredibile ora. La squadra è giovane, deve crescere, diventerà ancora più giovane nei prossimi mesi, ha bisogno di sbagliare a volte".

Verranno chiamati giocatori dall'Under 21 di Baldini?

"Complimenti all'Under 21 che ha fatto un risultato ottimo. Sicuramente ci son tanti ragazzi bravi che arriveranno in nazionale".

Lei e Conte, poi Guardiola, Pirlo e ancora lei. Com'è stato quel periodo in cui si è scelto il CT?

"Sono felice di essere qua, quello che è stato non conta più".

Ieri in conferenza ha detto: 'Cosa mi manca? Vialli'.

"Non credo manchi solo a me, è stato molto importante per me come compagno, poi come dirigente in Nazionale, è sttato qualcosa di speciale".

Qualcosa le ha fatto ricordare Vialli in questi giorni?

"Quando stavamo partendo da Coverciano. Mi ha ricordato la volta in cui siamo partiti per la prima trasferta e siamo andati a Roma: lui faceva finta di essere in ritardo e saliva in pullman solo per ultimo...".

Leggi qui tutte le dichiarazioni del ct dell'Italia, Roberto Mancini, all'indomani del 3-1 alla Turchia in Nations League.