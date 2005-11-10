Asllani sul suo futuro: "Se torno in Italia? Non lo so. All'Al Jazira vorrei rimanere a lungo"

Quattro sconfitte su quattro per il San Marino nella finestra ormai conclusa di settembre-ottobre per gli impegni di Nations League, anche se all'Air Albania Stadium di Tirana contro l'Albania è riuscita quantomeno a ridurre il passivo, finendo ko 2-1 tuttavia dopo una buona prestazione. Lo ha riconosciuto anche Kristjan Asllani, centrocampista dell'Al-Jazira in prestito dall'Inter, che ha realizzato la doppietta vincente prima di rilasciare le dichiarazioni nel post-partita.

"Sinceramente bisogna fare i complimenti al San Marino", ha esordito a San Marino TV. "È venuto qua, ha giocato a viso aperto e non era scontato. Facciamo loro i complimenti. Non è stato facile per noi, abbiamo fatto un primo tempo buono però sai... un po' mezzo e mezzo, forse un po' la stanchezza, però erano 4 partite in 15-16 giorni anche per loro. Abbiamo avuto grandi difficoltà, però ci portiamo a casa questi tre punti e il primo posto nel girone".

Infatti la Nazionale albanese è leader del gruppo 1 di Lega C con Finlandia e Bielorussia, oltre a San Marino. "Ci ha messo in difficoltà San Marino, assolutamente. C'è solo da fare i complimenti, sono venuti qua a giocare a viso aperto e gli faccio un in bocca al lupo. Noi comunque siamo una bella squadra, abbiamo iniziato un nuovo ciclo con mister Maran, siamo contenti. Avevamo fatto due amichevoli in estate però eravamo un po' tutti mezzo e mezzo, c'erano le vacanze in mezzo. Adesso ci siamo ricompattati tutti, siamo contenti. Peccato per la partita avuta in Finlandia, quel rosso... però questo è il calcio".

Sugli obiettivi dell'Albania e fin dove intendono arrivare: "Non lo so, noi l'abbiamo detto a tutti, il nostro obiettivo è il primo posto. Adesso torniamo nei nostri club e poi torneremo qui per dimostrare". E su quando possa tornare a giocare in Italia, nel suo futuro, Asllani ride e risponde: "Non lo so. Adesso ho iniziato questa nuova esperienza e dico la verità, vorrei rimanere a lungo". Ricordiamo che Asllani è in prestito oneroso da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze con l'Al Jazira e fissato a 4,5 milioni.