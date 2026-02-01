Live TMW
Atalanta commovente, evita il ko col Como: a breve Palladino in conferenza
17.27 - L'Atalanta non concede alcun gol, facendo una prestazione commovente al Sinigaglia in 10 contro 11 e resistendo 0-0 ad un Como arrembante ma per nulla cinico. A breve Raffaele Palladino, allenatore della Dea, in conferenza stampa.
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
