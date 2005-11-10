L'Atalanta fatica contro il Kairat Almaty: 0-0 al 45'. Rowe e poco più, Pasalic spreca

Segui qui la diretta di Atalanta-Kairat Almaty su TMW

Finisce il primo tempo fra Atalanta e Kairat Almaty: ancora 0-0 alla New Balance Arena. Oiù fatica del previsto per i bergamaschi contro il muro eretto dai kazaki, con Rowe uomo più pericoloso per Sarri e Pasalic che ha sprecato l'occasione più ghiotta avuta dai suoi nei primi 45 minuti.

Le scelte

Nonostante il momento delicato, Sarri non può fare a meno di cercare di far rifiatare qualche big. Fuori De Ketelaere, Krstovic, Ederson e Zappacosta. Davanti c'è Scamacca, con Rowe, Samardzic e Sulemana a supporto, in mezzo Elmas e Pasalic. Esordio dal primo minuto per il 19enne Idele come terzino destro.

Inizio a rilento, il Kairat rischia l'autogol

Dopo due guizzi di Rowe che va vicino al gol in avvio (di destro e di testa) l'Atalanta ha qualche difficoltà nel trovare spazi. Ci pensa il Kairat a mettersi in difficoltà da solo: Kassabulat rischia l'autogol su retropassaggio per Anarbekov. Bisogna attendere il 26' per altri squilli: Rowe riceve da Bernasconi, destro a giro dal limite parato da Anarbekov.

Carnesecchi reattivo, Pasalic spreca

C'è anche il Kairat: Carnesecchi è attento e reattivo sui tentativi di Guel e Mrynskiy. Pasalic riceve da Elmas, ma solo davanti al portiere mette incredibilmente fuori. L'Atalanta si appoggia soprattutto ai guizzi di Rowe, più incisivo di Bernasconi su quella fascia. Al fischio dell'arbitro arriva qualche fischio, anche se non da tutto lo stadio.