Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: Provstgaard out, a centrocampo c'è Frattesi. Geubbels dal 1'
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 14:08Serie A
autore Daniel Uccellieri
21.11.2026 14:08Serie A
Lazio e Lecce ufficializzano le formazioni: Gattuso cambia in difesa, Frattesi titolare e Isaksen e Noslin a supporto di Pinamonti.
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Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce. Gattuso deve rinunciare a Provstgaard in difesa, con un reparto arretrato che vede confermato solo Floriani Mussolini. Al centro Doekhi e Diogo Leite, mentre Pedraza agirà al posto di Tavares. In mezzo al campo c'è Frattesi dal primo minuto, davanti Isaksen e Noslin a supporto di Pinamonti.
Nel Lecce c'è Siebert in difesa con Tiago Gabriel. A centrocampo c'è Coulibaly con Kaba e Maleh. In avanti c'è Geubbels titolare
Lazio 4-3-3 Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.
Lecce 4-3-3: Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah
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