Atalanta, Percassi: "Chelsea già alle spalle, le assenze fanno parte della stagione"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Cagliari: "E' stata una settimana importante, ma il Chelsea è alle spalle. Ci aspetta una partita difficile, sappiamo quanto è importante fare risultato".

Le assenze peseranno nelle prossime settimane?

"Nel corso della stagione possono capitare degli infortuni, purtroppo la Coppa d'Africa comporta queste assenze però abbiamo tanti ragazzi a disposizione e il mister saprà tirare fuori il meglio da loro".