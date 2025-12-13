Atalanta, Percassi: "Chelsea già alle spalle, le assenze fanno parte della stagione"
TUTTO mercato WEB
Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Cagliari: "E' stata una settimana importante, ma il Chelsea è alle spalle. Ci aspetta una partita difficile, sappiamo quanto è importante fare risultato".
Le assenze peseranno nelle prossime settimane?
"Nel corso della stagione possono capitare degli infortuni, purtroppo la Coppa d'Africa comporta queste assenze però abbiamo tanti ragazzi a disposizione e il mister saprà tirare fuori il meglio da loro".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
4 Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile