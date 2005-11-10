Ivan Juric, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica con la Roma.

Mister, dopo la vittoria sulla Fiorentina avrebbe preferito evitare una Roma in grande forma, allenata tra l'altro dal suo maestro e amico Gasperini? Inoltre, molti suoi colleghi sostengono che seguire la partita dalla tribuna, quando si è squalificati, permetta di cogliere meglio alcuni aspetti tattici. È d'accordo?

"Non mi dispiace, perché prima o poi devi affrontare tutti. Non penso mai a evitare qualcuno: li affronti e basta. Per quanto riguarda la seconda domanda, è vero, spesso anche durante gli allenamenti ci mettiamo in alto per osservare meglio le situazioni. Dalla tribuna si vedono alcune cose in maniera più chiara, come è successo anche l'altro giorno, mentre altre si notano meno: i piccoli particolari, le espressioni dei giocatori, alcuni aspetti che dalla panchina riesci a cogliere meglio. A livello tattico, però, dall'alto si vede sicuramente di più. Ricordo, per esempio, una partita dell'Atalanta contro il Paris Saint-Germain, quando un allenatore aveva seguito il primo tempo dalla tribuna ed era poi sceso per apportare le modifiche necessarie."

Tornando alla partita con la Fiorentina, cosa ha visto meglio dalla tribuna rispetto alla panchina? Dal punto di vista tattico, il centrocampo a cinque, anche con il rientro di capitan Pessina, è attualmente l'assetto che garantisce maggiore equilibrio e pericolosità?

"All'inizio la partita non mi era sembrata positiva, perché non eravamo aggressivi come avrei voluto. Dal 25' abbiamo iniziato a recuperare più palloni, a spingere e a prenderci qualche rischio in più. Abbiamo preso in mano la partita e, nei venti minuti finali del primo tempo e nei primi quindici della ripresa, abbiamo fatto quello che chiedevo: abbiamo segnato, creato un'altra occasione con Brindelli e una con Pessina, dominando la gara. Magari abbiamo concesso qualcosa in contropiede, ma era proprio quello che volevo vedere. Successivamente ci siamo abbassati per gestire il risultato.

Per quanto riguarda l'assetto tattico, le richieste che faccio ad Akinsanmiro sono le stesse che facevo a Ngonge e Colpani. Cambia però l'interpretazione del ruolo: Akinsanmiro può darci qualcosa in più in determinate situazioni, nei raddoppi e nella compattezza. Devo dire, comunque, che anche Ngonge e Colpani hanno svolto un buon lavoro difensivo. In fase offensiva, invece, magari ci manca qualcosa rispetto alle loro caratteristiche. Akinsanmiro è molto bravo negli inserimenti, riesce a portare via altri giocatori e a liberare spazi per i compagni. È sicuramente un'opzione valida."

Qual è l'aspetto che teme maggiormente della Roma? E secondo lei la squadra di Gasperini è una delle candidate allo scudetto?

"Basta guardare i risultati: segnano quattro o cinque gol a partita. Ogni squadra che va all'Olimpico rischia davvero tanto, ma anche in trasferta stanno attraversando un momento straordinario. Hanno gioco e qualità. Gasperini è riuscito a trasmettere alla squadra tutto quello che aveva in mente e probabilmente continuerà a farlo. Adesso si vede che vanno forte: sono una squadra difficilissima da affrontare.

Per quanto riguarda lo scudetto, la considero una delle principali candidate insieme all'Inter. Vedremo se anche la Lazio riuscirà a mantenere questo ritmo, ma la Roma sta andando davvero forte. In questo momento mi sembra quella più difficile da affrontare, con più soluzioni offensive e un gioco che rende complicato capire da dove possa arrivare il pericolo."

Poco più di un mese fa avete affrontato la Roma all'Olimpico, giocando molto bene soprattutto nel secondo tempo e mostrando grande coraggio anche in inferiorità numerica. Domenica potrebbero servirvi lo stesso atteggiamento e una maggiore attenzione?

"Ho notato che le squadre che provano soltanto a chiudersi e a gestire gli spazi, senza aggredire la Roma, fanno molta fatica e finiscono per subire anche cinque gol. Chi invece prova ad aggredirla riesce a metterla in difficoltà, anche se deve riuscire a mantenere quell'intensità per tutta la partita. Finché ci riesce, può creare problemi alla Roma. Noi faremo la nostra partita, seguendo le nostre idee e cercando di andare oltre i nostri limiti per metterli in difficoltà."

Domenica tornerà all'Olimpico da avversario della Roma, dopo la difficile esperienza sulla panchina giallorossa. Che accoglienza si aspetta? E da quell'esperienza si è portato via qualche insegnamento umano o professionale che oggi le torna utile a Monza?

"Penso che siano soprattutto le esperienze negative a insegnarti di più. Anche quelle che ho vissuto io sono state molto utili, anche se emotivamente non è stato facile affrontarle. Sono proprio le esperienze negative che ti fanno crescere maggiormente. Quelle belle ed entusiasmanti le ricordi con piacere, ma credo che dalle difficoltà si impari di più. In ogni caso, la vita va avanti: raccogli quello che hai imparato e guardi al futuro. Adesso c'è il Monza, il mio obiettivo è capire come deve giocare questa squadra e come far crescere i ragazzi. Ho soltanto questo in testa."

Nelle ultime partite abbiamo visto il passaggio a un centrocampo più solido, con cinque centrocampisti. La fase difensiva è nettamente migliorata?

"Per me no, assolutamente. Voi vi basate sui gol subiti, ma non considerate i tiri, le occasioni e quello che succede in campo. Non sono d'accordo. La partita contro l'Atalanta, per esempio, è stata imparagonabile rispetto a quella contro la Fiorentina: abbiamo fatto molto meglio contro l'Atalanta, anche se abbiamo perso. Nel primo tempo contro di loro abbiamo concesso zero occasioni. È diverso. Secondo me si guarda soltanto ed esclusivamente al risultato."

In un certo senso possiamo dire che anche il Monza ha i suoi Dybala e Malen, in Varela e Robinson. Da qui a gennaio sarà importante recuperare e riabilitare, anche dal punto di vista mentale, giocatori che oggi sono diventati seconde linee, come Cutrone e Colpani?

"Io aggiungerei anche Ngonge e Zeballos, oltre naturalmente a Cutrone e Colpani. Il calcio è fatto così: quando giochi una volta a settimana hai due ragazzi che stanno facendo davvero bene. In questo momento inserirei anche Motta, che ogni volta che entra mi dà grandi soddisfazioni per il modo in cui interpreta la partita, per l'entusiasmo e per quel sorriso che porta in campo.

È chiaro quello che dici, ma anche l'altra sera, nella partita del Paris Saint-Germain, abbiamo visto un esempio clamoroso: al 60' sono entrati Dybala e Malen. Nel calcio di oggi, con questi ritmi e questa intensità, avere tanti giocatori di qualità diventa fondamentale. Spero davvero che questi ragazzi non si sentano sottovalutati, ma che continuino a lavorare forte e possano darci una grande mano durante le partite."

Il clean sheet contro la Fiorentina ha dato morale al reparto difensivo. In particolare, Andrea Carboni ha disputato una grande prestazione. Come valuta la sua partita? Ci sono novità sugli infortunati e come mai Ciurria non è stato convocato nell'ultima gara?

"Sono molto contento per Carboni, perché penso che abbia disputato una bellissima partita. Non so se sia stata la sua migliore prestazione, ma è stato sempre molto concentrato. È un ragazzo con una mentalità pazzesca. Ha riposato per due o tre settimane e anche questo, a volte, serve per recuperare energie. Ha fatto davvero una bella prestazione.

Per quanto riguarda Ciurria, in questo momento siamo in 27 e devo fare delle scelte, non soltanto per le partite ma anche durante gli allenamenti. È una situazione complicata: quando organizzi le partitelle dieci contro dieci, devi lasciare fuori quattro o cinque giocatori. Spero che questa situazione si risolva a gennaio, perché è dannosa e non mi piace per niente.

Purtroppo, dopo l'infortunio, Ciurria è rimasto fuori dalle rotazioni. È un momento particolare per lui e mi dispiace. Per quanto riguarda gli infortuni, Akinsanmiro ha preso una brutta botta all'inizio e ha avuto bisogno anche di alcuni punti di sutura. Ieri non è riuscito ad allenarsi, oggi ha fatto qualcosa e spero di averlo a disposizione. Per il resto, dalla prossima settimana dovrebbero esserci tutti."

Il recupero di Ziolkowski permetterà alla difesa di fare un ulteriore salto di qualità? Come procede invece la competizione tra i due portieri, Tornqvist e Thiam?

"Ziolkowski è un giocatore di grandissimo potenziale e ha ampi margini di miglioramento sotto diversi aspetti, come del resto tutti i nostri giocatori, a eccezione di qualche elemento più esperto. È già diventato un giocatore che può scendere in campo, entrare e darci una mano. Siamo contenti di lui e ha le caratteristiche giuste per essere importante per la squadra.

Per quanto riguarda Thiam e Tornqvist, come per tutti i nostri giocatori, vedo aspetti positivi e altri negativi. Per giocare devono essere al cento per cento, sia mentalmente sia fisicamente. Penso che Thiam abbia fatto due settimane ottime. Quando è rimasto qui avevo bisogno di un portiere bravo nelle uscite in determinate situazioni, perché immaginavo che nel finale potessero arrivare diversi cross verso Pellegrino e Beto. Ha lavorato molto bene e ci ha dato anche la possibilità di ripartire.

Per il momento non ho stabilito una gerarchia precisa: a volte giocherà uno, a volte l'altro. Abbiamo cambiato anche il modo di difendere sui calci piazzati, passando alla marcatura a uomo, che non avevo mai utilizzato prima. Finora è andata bene. Proviamo soluzioni e varianti diverse perché voglio che tutti siano motivati e concentrati, senza sapere in anticipo quello che succederà."