Atalanta, oggi si ritorna a Zingonia. Nel mirino la gara contro il Venezia

Atalanta-Venezia primo crocevia della stagione? Il campionato è ancora lungo, però per la Dea sarà necessario invertire la rotta dopo tre sconfitte consecutive. All’interno del gruppo squadra c’è la convinzione che la strada sia quella giusta, oltre al fatto che le difficoltà sono comprensibili visto il grande cambiamento. A partire da oggi comincia il conto alla rovescia per la gara di lunedì.

Oggi il ritorno al Centro Bortolotti

Oggi la squadra nerazzurra ritornerà ad allenarsi presso il Centro Bortolotti di Zingonia per continuare a preparare la gara di lunedì contro il Venezia, ma con la grande novità del rientro dei vari nazionali: si prospetta che entro giovedì tutti siano tornati a completa disposizione di mister Sarri, seppur ci sia da migliorare dal punto di vista della condizione, per la quale al fine di assimilare i nuovi dettami serve allenarsi con maggior continuità.

Previsto qualche recupero?

In attesa dei vari rientri (dove la priorità sarà evitare altri guai fisici), l’altro obiettivo dell’Atalanta è capire chi potrebbe recuperare tra i vari giocatori infortunati. Nel gruppo che comprende Raspadori, Kossounou, Hien e Sulemana la situazione è abbastanza chiara: all’ex Southampton basta ancora una settimana, Jack potrebbe rientrare contro il Milan, mentre i due difensori ne avranno ancora per molto tempo, costringendo Sarri a dover percorrere altre strade tecnico-tattiche. Ora la Dea punta a lunedì sera, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti.