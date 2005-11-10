Atta su Grosso: "Pensavamo di diventare una bella squadra, a volte le cose non si spiegano"

Arthur Atta, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha concesso un'intervista a Sky Sport per commentare l'avvio di stagione dei viola, caratterizzato principalmente dalla successione in panchina tra Grosso e Vanoli dopo sole tre giornate di campionato. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Udinese.

Le parole di Atta

"A volte non sappiamo come spiegare le cose. Durante il ritiro con Grosso abbiamo lavorato bene, pensavamo di poter fare qualcosa e diventare una bella squadra. Purtroppo non ci siamo riusciti", ha esordito il francese.

"Adesso stiamo lavorando con Vanoli, le sue idee sono chiare: lui vuole che diventiamo una squadra. Dobbiamo correre insieme e fare le cose insieme. Sappiamo che abbiamo tante belle qualità, ma dobbiamo metterle al servizio del collettivo", ha proseguito. "Durante la sosta stiamo lavorando bene, ci sentiamo bene", la chiosa positiva in vista della ripresa del campionato.