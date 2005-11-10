Baldini: "Almeno 11-12 giocatori dell'U-21 pronti per i grandi. Mancini e Ranieri? C'è collaborazione"

“Mi hanno lasciato i giovani più importanti, perché avevamo le partite più importanti. Questa è collaborazione”. Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato così del rapporto speciale con Roberto Mancini e la Nazionale maggiore: “Poi c’è una persona speciale come Claudio Ranieri: ha esperienza, nel calcio ha vissuto diversi campionati, dalla Francia all’Inghilterra alla Spagna. Ha vinto la Premier League con il Leicester, una cosa fuori dal comune: tira lui le fila tra Nazionale maggiore e Under 21, è stato con noi a Pescara e per tutto il ritiro prepartita. Ha detto cose bellissime, che hanno stimolato tutti: ci ha dato la serenità e la carica necessarie per una partita importante come quella con la Polonia. È un personaggio chiave per traghettare i calciatori da sotto a sopra, sempre in sintonia con Mancini”.

Quanto ai giocatori dell’Italia Under 21 già pronti per il salto tra i “grandi”: “Tanti sono prontissimi. Sono ragazzi in gamba, che possono dare la spinta necessaria al calcio italiano: credo che con Mancini avranno la possibilità di esprimersi, perché è uno che i giovani li lancia”.

A Baldini è stato chiesto nello specifico di Mattia Liberali: “Sì, ma sono tutti pronti. Non posso dirne 3-4: ce ne sono almeno 11-12 che sono pronti. Non ce la faccio a elencare qualcuno: per me sono tutti figli, tutti quelli dell’Under 21 sono bravi”.