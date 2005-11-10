Manchester United alla caccia di un attaccante: con Pochettino potrebbe arrivare Balogun

L’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United potrebbe cambiare i piani di mercato del club in particolare per quanto riguarda l’attacco. La società inglese infatti è alla ricerca di un numero nove viste le prestazioni di Joshua Zirkzee, che in estate non è riuscita a cedere, e di Benjamin Sesko, attualmente infortunato con il rientro previsto a gennaio.

Balogun possibile nome a sorpresa

Fra i nomi che sono finiti nel mirino dei Red Devils ci sono Dominic Calvert-Lewin del Leeds, Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace e Ivan Toney dell’Al-Ahli, ma l’arrivo dell’attuale ct degli Stati Uniti potrebbe far balzare in cima alle preferenze quel Florin Balogun che è il numero nove della nazionale nordamericana e che potrebbe lasciare il Monaco a gennaio. Il giocatore era stato già vicino al trasferimento in Premier League in estate quando all’ultimo si tirò indietro dalla firma con l’Everton e ora, secondo TeamTalk, le possibilità di un suo arrivo in Inghilterra potrebbero concretizzarsi grazie alla presenza dell’argentino in panchina a Manchester.

Difficile il rientro di Kane in Inghilterra

In Inghilterra c’è anche chi sogna un ritorno in Premier League di Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d’Oro e in forza al Bayern Monaco con cui ha recentemente rinnovato fino al 2029. Anche il capitano della Nazionale dei Tre Leoni ha già lavorato con Pochettino, al Tottenham, ma un suo ritorno a gennaio è da escludere nonostante nei pensieri del classe ‘93 ci sia il record di marcature in campionato di Alan Shearer: le reti dell’ex Newcastle sono 260, mentre Kane è fermo a 213.