Barella, Di Lorenzo e Scalvini mai sostituiti. La Top 20 degli italiani con più minuti in questa Serie A

Per un calciatore quello che conta di più è giocare, sentirsi la fiducia addosso e avere la possibilità di dimostrare il proprio valore. In Serie A gli italiani che hanno giocato di più sono per la maggior parte portieri, ma nella top 20 figurano anche 15 calciatori di movimento. Addirittura in 12 non hanno saltato neanche un minuto, con ben 3 elementi del Parma. Spiccano anche i 450 minuti di Barella e i 447 di Zaccagni, con Chivu e Gattuso che non ci rinunciano praticamente mai.

Tra i debuttanti molto spazio per Cinquegrano, Romano e Calvani, mentre Sarri ha riposto gran parte della sua fiducia in Scalvini. Di Lorenzo era un titolarissimo con Conte e lo è rimasto anche con Allegri, stupisce invece la velocità con cui si è imposto Kouadio a Monza, convocato infatti anche in Nazionale. Di seguito la graduatoria completa:

La classifica

1. Lorenzo Palmisani (Frosinone) - 450 minuti giocati

1. Marco Carnesecchi (Atalanta) - 450 minuti giocati

1. Elia Caprile (Cagliari) - 450 minuti giocati

1. Giorgio Scalvini (Atalanta) - 450 minuti giocati

1. Enrico Delprato (Parma) - 450 minuti giocati

1. Emanuele Valeri (Parma) - 450 minuti giocati

1. Edoardo Corvi (Parma) - 450 minuti giocati

1. Giovanni Di Lorenzo (Napoli) - 450 minuti giocati

1. Wladimiro Falcone (Lecce) - 450 minuti giocati

1. Nicolò Barella (Inter) - 450 minuti giocati

1. Guglielmo Vicario (Juventus) - 450 minuti giocati

1. Simone Cinquegrano (Sassuolo) - 450 minuti giocati

13. Mattia Zaccagni (Lazio) - 447 minuti giocati

14. Alessandro Romano (Cagliari) - 445 minuti giocati

15. Samuele Birindelli (Monza) - 444 minuti giocati

16. Alessandro Deiola (Cagliari) - 443 minuti giocati

17. Alessandro Marcandalli (Genoa) - 441 minuti giocati

18. Andrea Carboni (Monza) - 441 minuti giocati

18. Eddy Kouadio (Monza) - 441 minuti giocati

20. Gabriele Calvani (Frosinone) - 434 minuti giocati