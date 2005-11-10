Belgio, Van Bommel su Godts: "Deve giocatore individualmente. Capitano? Vedrete"

Titolare nelle ultime tre partite del Belgio e persino a segno contro l'Italia (2-0) nella prima giornata di Nations League, Mika Godts dovrebbe essere schierato nuovamente dal primo minuto da Mark van Bommel contro la Francia questo lunedì. C'è da dire che il commissario tecnico dei Diavoli Rossi apprezza particolarmente il profilo dell'esterno parigino.

"Godts ha disputato tre ottime partite, mostrando grande determinazione, oltre a tanta intensità e numerose giocate individuali. Deve continuare a tentare questo tipo di azioni, perché è esattamente ciò che gli chiedo. Anche se dovessero fallire, deve insistere, perché è in questo modo che costringe gli avversari ad accentrarsi su di lui, liberando i compagni di squadra. Ma in fondo non devo nemmeno ripeterglielo troppo spesso, perché quasi sempre la sua prima iniziativa va a buon fine", ha dichiarato l'ex centrocampista in conferenza stampa.

Visto che Kevin De Bruyne e Youri Tielemans sono squalificati, resta da vedere chi indosserà la fascia di capitano del Belgio. Van Bommel non ha voluto svelare il nome, ma ha comunque fornito un indizio. "Se dico chi indosserà la fascia, sapete già chi giocherà. Sarà qualcuno che fa parte della formazione titolare. È molto probabile che sia già stato capitano del Belgio in passato",