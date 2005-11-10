Boban consiglia Sucic: "Non ha senso che resti all'Inter, è tra le migliori mezzali al mondo"

Zvonimir Boban, leggenda del calcio croato e attuale presidente della Dinamo Zagabria, manda un consiglio al suo connazionale a Petar Sucic. Intervenuto ai microfoni di "Radio Anch'Io Lo Sport" su Radio Uno, l'ex Milan ha parlato così del centrocampista dell'Inter e del suo progressivo ambientamento in nerazzurro.

Boban consiglia a Sucic di lasciare l'Inter

"È un giocatore completo, straordinario, con molta classe, coraggio e il vizio del gol. È evidente, però, che non si senta a suo agio o che non venga impiegato come meriterebbe. Chiunque lo può vedere. Questo è il mio pensiero, poi ognuno fa ciò che ritiene meglio per l'Inter. Se continua così, non so quanto senso abbia che Sucic rimanga all'Inter, perché lo considero una delle migliori mezzali al mondo", ha dichiarato Boban.

Chi vincerà lo scudetto? "Oltre all'Inter, vedo la Roma per quello che sta dimostrando ora, sperando che anche le altre tengano il passo per rendere avvincente la corsa", la risposta del croato.