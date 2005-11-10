Il Bologna è pronto a blindare Juan Miranda. Già nei giorni scorsi il direttore sportivo, Marco Di Vaio, aveva parlato della questione sua e di quella di Bernardeschi, confermando degli approcci in corso.

Sullo spagnolo, arrivato due anni fa a parametro zero, c'è l'interesse di club di Premier League come Newcastle e Manchester United, per questo il Bologna cercherà di evitare di perdere il potere contrattuale blindando l'esterno sinistro, che allo stato attuale ha un contratto fino al 2028. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport siamo vicini all'estensione dell'accordo per ulteriori due stagioni spostando la scadenza al 2030.

Miranda è fra i giocatori maggiormente cresciuti con l'arrivo di Raffaele Palladino, basti pensare al numero di assist (5) sfornati dall'arrivo del nuovo tecnico. Che gli ha permesso di agire come esterno di centrocampo con minori compiti difensivi. Con risultati eccellenti.