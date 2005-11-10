Lecce-Bologna, Palladino ha perso all'ultimo Theate: il belga è out per una contusione

Lecce-Bologna, Palladino ha perso all'ultimo Theate: il belga è out per una contusioneTMW
Giacomo Iacobellis
Forfait dell'ultimo minuto in casa Bologna. Il difensore Arthur Theate sarà indisponibile nella gara di questo pomeriggio col Lecce, appuntamento al Via del Mare alle ore 15, a causa di una contusione patita durante l’allenamento di ieri. Al suo posto, in difesa, mister Raffaele Palladino schiera subito il nuovo acquisto Matteo Darmian.
Le formazioni ufficiali di Lecce-Bologna
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Esteban, Fatah. A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Ndaba, Gaspar, Fofana, N’Dri, Gandelman, Jean, Gorter, Geubbels, Kaba, Ngom, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Heggem, Casale, Darmian; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Orsolini, Cambiaghi; Piccoli. A disposizione: Skorupski, Happonen, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Bernardeschi, El Azzouzi, Libra, Enem, Rahim, De Silvestri, Vitík. Allenatore: Raffaele Palladino.