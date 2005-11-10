Bologna, a breve l'ufficialità di Darmian: può esordire in campionato dopo la pausa
Paolo Lora Lamia
Matteo Darmian scalpita per esordire con la maglia del Bologna. Nella giornata di giovedì l'ex difensore dell'Inter ha trovato l'accordo con il club rossoblù, sulla base di un contratto fino a giugno 2027 con la possibilità di incontrarsi maggio per il rinnovo nel caso in cui il giocatore disputi una stagione importante. Manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve.
In campo dopo la sosta?
In attesa dell'annuncio Darmian si allena già con il gruppo, prendendo confidenza con i compagni e migliorando la sua condizione fisica. Potrebbe addirittura giocare la prima volta in rossoblù già domattina, in occasione di un allenamento congiunto con l'Ascoli in programma a Casteldebole. Possibile inoltre, come riporta il Corriere dello Sport, che il tecnico Raffaele Palladino lo impieghi alla ripresa dopo la sosta contro il Lecce. Alla sfida contro i salentini manca più di una settimana: c'è tempo, dunque, per migliorare condizione e intesa coi compagni.