Bologna, Palladino viaggia a ritmo record: meglio di lui solo Leonardo. E in trasferta è già storia

Non è più soltanto una questione di entusiasmo o di risultati che alimentano le ambizioni. Il Bologna di Raffaele Palladino sta cominciando a lasciare il segno anche nelle statistiche, con numeri che raccontano la portata del cambio di passo impresso alla squadra rossoblù. L’impatto del nuovo allenatore è stato immediato e i dati, giornata dopo giornata, stanno assumendo contorni sempre più significativi.

Quella di Palladino è infatti la migliore partenza per un allenatore subentrato sulla panchina del Bologna. Un rendimento che, allargando lo sguardo agli ultimi quindici anni di Serie A, trova un solo precedente superiore: quello di Leonardo, capace di fare ancora meglio alla guida dell’Inter nella stagione 2010-2011. Un paragone importante, che restituisce la dimensione del lavoro svolto fin qui dall’ex tecnico della Fiorentina. Palladino ha saputo intervenire senza bisogno di lunghi tempi di adattamento, restituendo identità, risultati e soprattutto continuità a una squadra che aveva bisogno di ritrovare certezze.

Ma c’è un altro dato che merita particolare attenzione e che racconta una caratteristica ormai distintiva di questo Bologna: il rendimento lontano dal Dall’Ara. Nel corso del 2026 nessuna squadra ha conquistato più vittorie esterne in Serie A dei rossoblù. Sono undici, esattamente come quelle messe insieme dal Como. Un primato condiviso nel campionato italiano, ma che assume un significato ancora maggiore se rapportato alla storia del club: per il Bologna, infatti, si tratta di un record assoluto.

La squadra rossoblù ha dunque trovato anche lontano da casa una dimensione di assoluto livello, dimostrando di saper affrontare contesti e avversari differenti senza perdere competitività. Vincere in trasferta richiede personalità, organizzazione e capacità di adattamento: qualità che il Bologna ha dimostrato di possedere con una frequenza mai raggiunta prima nella propria storia.

Sono due statistiche differenti, ma che finiscono per raccontare la stessa storia. Da una parte l’impatto straordinario di Palladino, il migliore tra gli allenatori subentrati del Bologna e secondo soltanto a Leonardo nell’ultimo quindicennio. Dall’altra una squadra che, nell’arco dell’anno solare, ha riscritto il proprio primato di vittorie esterne. Il Bologna non si limita a raccogliere risultati: sta costruendo nuovi riferimenti statistici. E il lavoro di Palladino, almeno per quanto raccontano i numeri, è già entrato in una dimensione speciale.