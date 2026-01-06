Pisa-Como è 0-0 all'intervallo: nessuna rete ma gara vivace. Ammonito Ramon, salterà il Bologna

Primo tempo senza reti ma comunque vivace quello della Cetilar Arena tra il Pisa e il Como, gara che apre la diciannovesima giornata di Serie A. Gara con occasioni fin dai primissimi minuti con il tiro in porta di Nico Paz, dopo splendido schema dei lariani da calcio d'angolo, respinto con i pugni da Semper.

Al 20' l'azione più pericolosa per i padroni di casa con Nzola che ha lavorato bene un pallone con il pezzo per Tramoni che si è involato verso la porta di Butez ma il suo destro sul secondo palo non ha trovato la porta per un soffio. Per il resto altre buone occasioni sia da una parte che dall'altra ma senza che gli attaccanti abbiano trovato la via della rete, fino al duplice fischio dell'arbitro che ha mandato le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Da segnalare l'ammonizione rimediata da Jacobo Ramon al 45': il difensore era diffidato e salterà la sfida contro il Bologna del prossimo fine settimana.