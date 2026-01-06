TMW Bologna, Fabbian continua a essere nel mirino della Lazio. Ma c'è una concorrente

Giovanni Fabbian via da Bologna? È un'opportunità. Perché il centrocampista, pur avendo giocato 10 partite (e 500 minuti in campionato) è seguito da molti club per il proprio centrocampo. La Lazio è la prima società ad averlo messo nel mirino, ma prima servivano le cessioni per il club biancoceleste. C'è anche un'idea, da parte del Como, di aggiungerlo alla propria batteria. I lariani hanno intenzione di prendere un nuovo centrocampista.

Nelle scorse settimane si parlava anche di Torino. Invece contro il Sassuolo, nell'ultima sfida del 2025, si è sbloccato in questa stagione, siglando la prima rete del proprio campionato.

Nei giorni scorsi lo stesso Fabbian ha parlato del suo futuro. "Ogni stagione vive di momenti e quelli in cui non riesci ad essere al top li attraversa ogni squadra: ma non sono preoccupato. Giocando ogni tre giorni non hai nemmeno il tempo di metterti dei problemi testa bassa e lavorare. Del resto se andassimo sempre ai cento all’ora oggi saremmo primi in classifica: ma ci sono anche gli altri. Thiago Motta? È un allenatore che mi ha dato tanta fiducia. Italiano ha idee molto chiare, sta sempre sul pezzo, non molla mai. Al di là dell’aspetto tecnico, a livello caratteriale mi sta insegnando tanto".