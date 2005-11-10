"Avremo anche avuto un piz­zico di for­tuna, ma abbiamo lavo­rato tanto e con­ti­nue­remo a farlo. La cosa dav­vero com­pli­cata da indi­vi­duare è la per­so­na­lità. Ed è quella che fa la dif­fe­renza". Parla così il ds della Lazio, Angelo Fabiani, affrontando i tanti, tantissimi temi positivi che riguardano l'incredibile avvio di stagione della squadra allenata da Rino Gattuso.

Ed è proprio sull'allenatore che Fabiani parla in maniera ancora più netta: "Gli alle­na­tori sono tutti giu­sti, ma vanno anche presi al momento giu­sto - sottolinea a La Gazzetta dello Sport -. Lui è stata la nostra prima opzione. Lotito è un pre­si­dente che lascia ampia libertà sul mer­cato, sulla scelta dell’alle­na­tore però è pre­sente. Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel pun­tare su Rino".