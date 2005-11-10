Lazio, Fabiani: "Nessun dubbio su Gattuso. Gli allenatori vanno anche presi al momento giusto"
Tommaso Bonan
"Avremo anche avuto un pizzico di fortuna, ma abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo. La cosa davvero complicata da individuare è la personalità. Ed è quella che fa la differenza". Parla così il ds della Lazio, Angelo Fabiani, affrontando i tanti, tantissimi temi positivi che riguardano l'incredibile avvio di stagione della squadra allenata da Rino Gattuso.
Ed è proprio sull'allenatore che Fabiani parla in maniera ancora più netta: "Gli allenatori sono tutti giusti, ma vanno anche presi al momento giusto - sottolinea a La Gazzetta dello Sport -. Lui è stata la nostra prima opzione. Lotito è un presidente che lascia ampia libertà sul mercato, sulla scelta dell’allenatore però è presente. Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel puntare su Rino".