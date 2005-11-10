Bologna-Monza 2-1, le pagelle: Skorupski mette il sigillo, ingresso da incubo per Cutrone

Il Bologna vince per 2-1 in rimonta al Dall'Ara contro il Monza, nel match che apre la 10^ giornata di Serie A. Varela sblocca su rigore, poi Pobega e Bernardeschi regalano 3 punti a Palladino. Di seguito le pagelle del match.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

Skorupski 7,5 - Dopo una partita per larghi tratti da spettatore non pagante, emerge come uno dei protagonisti. Respingendo il rigore di Cutrone, mette un sigillo sulla vittoria.

Vitik 6,5 - Prima da titolare per il numero 41, che ripaga garantendo attenzione e chiusure puntuali.

Dal 75' Darmian 6 - Mette in campo freschezza ed esperienza nel finale.

Casale 7 - Prova da rettore della difesa. Contro l'attaccante più in forma della Serie A, ovvero Varela, fa un lavoro davvero impeccabile.

Theate 6 - Avvio da incubo, causando il rigore dello svantaggio. Si riscatta nel secondo tempo, subendo da Lucchesi la trattenuta che manda il Bologna sul dischetto.

Zortea 5,5 - Meno dominante rispetto a Miranda, nel finale rischia la frittata causando un rigore per sua fortuna poi parato da Skorupski.

Dall'82' Amondarain sv.

Ferguson 6 - Ottimo in coppia con Pobega, nel contrastare sempre meglio le iniziative dei brianzoli.

Pobega 7 - Tra i peggiori in avvio, migliora a vista d'occhio con il passare dei minuti per tenuta in mezzo al campo e pericolosità offensiva. Da un corner di Miranda, tira fuori dal cilindro un gran sinistro che vale il pareggio.

Dal 75' El Azzouzi 6 - In un finale di sofferenza, la sua verve fa comodo in mezzo al campo.

Miranda 7 - Letteralmente un treno sulla sinistra, contro cui gli avversari hanno vita dura. Suo il corner che porta all'1-1.

Bernardeschi 7,5 - Ispiratore di gran parte delle manovre rossoblù, mette la ciliegina con il rigore del definitivo sorpasso.

Dall'82' Dovbyk sv.

Odgaard 5,5 - Schierato come centravanti da Palladino, fatica nel duello con i centrali monzesi. Apprezzabile quantomeno perché è sempre in movimento.

Dal 64' Mbangula 5,5 - Dopo la serata da sogno a San Siro, oggi entra a gara in corso e risulta molto meno impattante fallendo anche una comoda occasione nel finale.

Cambiaghi 6,5 - Quando viene azionato sulla sinistra, cerca sempre di mettere palloni invitanti in area per i compagni. Non cala mai di incisività sul fronte sinistro.

Allenatore: Palladino 7 - 13 punti in 6 partite, conquistati a prescindere da moduli e interpreti in campo. Forse è preso, ma la sensazione è che il suo Bologna possa puntare all'Europa.

LE PAGELLE DEL MONZA

Tornqvist 6 - Tra i migliori nell'undici ospite. Con un paio di ottime parate nel primo tempo, tiene a galla i suoi. Incolpevole sui gol.

Kouadio 5,5 - Il difensore scuola Fiorentina interpreta il ruolo di braccetto di destra in modo molto energico, con alterne fortune.

Dal 65' Touré 5 - Dovrebbe portare spinta e fisicità sulla destra, ma da parte sua arrivano giocate il più delle volte imprecise.

Goglichidze 6 - Dopo una serata nera contro Hojlund, va decisamente meglio nel momento in cui deve cercare di limitare Odgaard. Si guadagna la sufficienza.

Lucchesi 5 - Gara dai due volti. Primo tempo nel complesso buono, secondo macchiato dal fallo da rigore su Theate.

Birindelli 5 - Deve fronteggiare uno scatenato Miranda, che lo supera in maniera quasi sistematica. Come se non bastasse, anche Cambiaghi rende critico il suo pomeriggio.

Foe Ondoa 5,5 - Buon inizio per tigna in mezzo al campo. Cala in questo senso con il trascorrere della sfida.

Colombo 6 - Sufficiente in mediana. Si fa preferire nella prima mezzora rispetto al resto del tempo in cui resta sul rettangolo di gioco.

Dal 65' Mout 6 - Tra i giocatori schierati a gara in corso da Juric è certamente il migliore.

Mangas 5 - Va a fasi alterne nella sfida con Zortea, avendo inoltre il demerito di non contenere al meglio Pobega sul gol. Insufficiente anche per tante giocate approssimative.

Mota 6 - Generosissimo come sempre in fase di ripiegamento, ha anche il merito di procurarsi il rigore. Più opaco dopo l'intervallo.

Dal 71' Ngonge 5,5 - Si vede principalmente nel recupero, per una conclusione non andata a buon fine.

Zeballos 5,5 - L'inizio è promettente in fase di sviluppo della manovra. Non riesce però poi a dare continuità alla sua prestazione.

Dal 46' Robinson 5,5 - Suo il cross che porta al rigore del possibile 2-2, ma non c'è molto altro da segnalare.

Varela 6,5 - In un match molto difficoltoso per via dell'ottima marcatura di Casale, riesce comunque - su rigore - a timbrare il tabellino.

Dal 71' Cutrone 4,5 - Con un Varela così, i minuti in campo sono pochi. Juric glie ne dà a disposizione 19 oggi, nel corso dei quali fallisce un rigore pesantissimo per lui e per la squadra.

Allenatore: Juric 5 - Un'altra sconfitta, a chiudere una settimana da dimenticare. Come contro il Napoli, la squadra cala nel secondo tempo e i cambi portano poco o nulla.