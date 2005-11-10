Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Venezia-Bologna
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Daniel Uccellieri
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27.11.2026 05:30Altre Notizie
Torna la Serie A, dove vedere in TV la sfifra fra Venezia e Bologna
© foto di Federico De Luca
Dopo la tre giorni europea, torna la Serie A: la sfida fra Venezia e Bologna dà il via alla 13ª giornata del massimo campionato. Fischio d'inizio alle 20.45, la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 27 novembre
20.30 Foggia-Casertana (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
20.30 Cavese-Scafatese (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Werder Brema-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT
20.45 Venezia-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Nottingham Forest-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT MAX
21.00 Levante-Racing Santander (Liga) - DAZN
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