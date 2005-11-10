Tiene sempre banco in casa Manchester United la situazione legata a Bruno Fernandes. Il capitano dei Red Devils è in scadenza di contratto con il Milan che sarebbe comunque alla finestra, interessato a far tornare in Italia il giocatore. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del The Athletic, la società inglese ha esercitato l'opzione per prolungare di un anno il contratto e quindi con scadenza nel 2028. La decisione arriva dopo che l’ex Udinese e Sampdoria aveva confermato la sospensione dei colloqui per un nuovo contratto, con entrambe le parti intenzionate a concentrarsi sul miglioramento dei risultati in campo.

Milan alla finestra

Una decisione che impedirà così ai club interessati di dialogare col giocatore già da gennaio per poi perderlo a zero. Ciò non toglie però che Bruno Fernandes lasci lo United a fine stagione con diversi club europei, fra cui appunto i rossoneri, e dell'Arabia Saudita interessati.

Le parole di Pochettino

E proprio sul giocatore, oggi Mauricio Pochettino ha parlato: "Non sappiamo ancora nulla. È alle prese con un virus preso in Portogallo. Ha terminato l'ultima partita accusando qualche problema e oggi non ha potuto prendere parte all'allenamento. Vedremo. Monitoreremo la situazione nel corso della giornata e domani, in base a come si sveglierà. Non correremo alcun rischio: in casi del genere, sai bene che non è il caso di forzare. Presteremo molta attenzione, ma per ora non abbiamo ancora deciso nulla".