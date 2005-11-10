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Buonfiglio sulla Lega Serie A: "Non capisco perché vogliano evidenziare la propria forza"TMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 16:56Serie A
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06.10.2026 16:56Serie A
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Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, nell'intervista da lui rilasciata a margine della Giunta che ha nominato Giovanni Malagò commissario straordinario della FIGC, si è soffermato anche sulle prese di posizione di Lega Serie A su questo fronte.
Le sue dichiarazioni da Roma
Ha detto, nello specifico, il numero uno dello sport italiano: "Penso che la Serie A debba avere la sua autonomia, ma delle volte sono rimasto stupito tra quello che è stato dichiarato e ciò che hanno comunicato. Capisco che la Lega di Serie A svolga un ruolo fondamentale, però non capisco questa sua ricerca di evidenziare la propria forza. Fanno parte anche loro del mondo sportivo, della Federazione e di conseguenza anche del CONI".
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