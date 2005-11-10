Il Como prosegue la sua corsa nelle zone nobili della classifica superando per 2-0 il Cagliari al Sinigaglia e scavalcando momentaneamente il Milan al quarto posto (26 punti). Ergo, in piena zona Champions. Pur partendo inizialmente senza Nico Paz in campo, la formazione guidata da Cesc Fabregas ha imposto fin dalle prime battute il proprio dominio territoriale e sbloccato l'incontro al 24' con la rete di Jacobo Ramon; nella ripresa i rossoblù hanno accennato un timido tentativo di reazione, ma i lariani hanno gestito con autorità e chiuso definitivamente i conti grazie al colpo di testa vincente di Lucas Da Cunha su assist preciso di Couto.

Il commento di Fabregas e l'emergenza attacco

"Gara perfetta no", ha commentato subito Cesc Fabregas, allenatore del Como al pensiero che i due gol segnati al Cagliari potessero essere sinonimo di massima completezza di prestazione dei suoi ragazzi. "Abbiamo concesso quattro contropiedi, tre importanti dove loro avrebbero potuto fare gol", ha spiegato, dando poi credito alla partita giocata dalla formazione sarda. "Sapevo che partita ci aspettava, bravi loro a fare qualcosa di diverso in avanti. Ci hanno trovato alle spalle, in profondità, poi dal 35-37' è cambiata la situazione e nel secondo tempo c'è stata una sola squadra in campo". In fase conclusiva, poi, ha sottolineato la situazione di emergenza in rosa: "Non abbiamo giocatori. Oggi l'unico cambio offensivo che avevo era Nico Paz". Martedì arriverà subito la Champions League e l'AEK Atene, con la possibilità di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Eppure il tecnico catalano potrebbe dover fare a meno di Maxence Caqueret: "Ieri ha sentito qualcosa e al pomeriggio, dopo la conferenza, dopo degli esami hanno trovato una piccolissima cosa. Non possiamo prendere rischi ora: siamo 13 giocatori". Il forfait del jolly francese in Europa, a questo punto, potrebbe anche essere strada percorribile.

Parola a Pisacane e due infortuni

Nel complesso 45 minuti piuttosto convincenti al Sinigaglia, nonostante lo svantaggio subito, perché Daniel Maldini (due volte) e Mendy si sono ritrovati a tanto così dal battere a rete. Purtroppo, però, al Cagliari di Fabio Pisacane è mancato cinismo e nel secondo tempo si è slegato: "Abbiamo abbassato il baricentro, ma mi concentrerei sul primo tempo e quanto fatto, che non è poco qui a Como", ha sottolineato l'allenatore rossoblù. "Se guardiamo la partita di sette giorni fa con il Frosinone è stato un avversario buono e di livello ma non è alla pari del Como. Qualcuno si aspettava che venissimo qua a fare barricate, ma abbiamo messo tre volte a tu per tu con il portiere un giocatore". Riconoscendo il tallone d'Achille della sua squadra: "Se non le concretizzi poi il Como viene fuori con forza e diventa tutto più difficile". Poi due infortuni lungo la partita, tra Paul Mendy e Michel Adopo: "Mi preoccupa più Mendy", ha detto Pisacane. "Adopo ha preso una botta sulla testa del perone".