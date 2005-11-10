Sono mesi pazzi, quelli che sta vivendo Noa Lang nel Napoli 2026/27. Aveva finito l'estate di mercato da esubero in rosa, da colui che è rimasto più che altro perché nessuno si è fatto davvero avanti con le condizioni giuste per convincere il club campano. Piano piano si è ritagliato un posto da protagonista, anche per via degli infortuni dei concorrenti nel ruolo, ma allo stesso tempo ha visto montare il sentimento di insoddisfazione e di rabbia del tifo napoletano verso di lui.

Ancora una grande prova tra i fischi

Una nuova conferma è arrivata nella notte dell'Etihad, con il bellissimo gol del momentaneo 1-2 in favore del Napoli segnato proprio da Lang al quale ha fatto seguito una nuova esultanza polemica del giocatore. Mano che mima il gesto delle chiacchiere e poi va davanti alla bocca: questo il messaggio lanciato da Lang nei confronti della contestazione montata contro di lui ultimamente e che lo ha visto fischiato più di una volta dai suoi stessi tifosi. Con tutto il carattere che contraddistingue un 'talento maledetto' come lui, che ha però allo stesso tempo fatto capire di nuovo, con le azioni e non a parole, di non essere un esubero qualsiasi. Come avvenuto già contro Lazio e Torino, due gare da migliore in campo sotto una pioggia di fischi.

Nelle pagelle di TMW si prende un 7

La bontà della prestazione offerta da Lang in Manchester City-Napoli 2-2 emerge anche dalle pagelle di TMW, in cui l'olandese prende 7 come voto: "Era stato il migliore contro la Lazio, tra i migliori contro il Torino e si conferma in un momento positivo anche all'Etihad. Prima sciupa una buona chance in campo aperto, poi si fa perdonare col destro al volo del 2-1 che gli vale il primo gol in Champions League con la maglia azzurra".