Le big di Serie A dietro ai rinnovi: da Rabiot a McTominay e Thuram, tutte le trattative
Simone Bernabei
Giornata di approfondimenti sui rinnovi dei big della Serie A, quella che si è appena conclusa su TMW. Tanti i temi caldi, da Adrien Rabiot del Milan a Scott McTominay del Napoli. Ma non solo loro.
Il centrocampista francese è vicinissimo all'accordo per il prolungamento con i rossoneri, con le parti che stanno discutendo per un nuovo contratto che avrà scadenza giugno 2030 con opzione per una ulteriore stagione. Il tutto con allegato un aumento di stipendio giustificato dalle prestazioni. Con lui il Milan potrebbe presto prolungare anche con Alphadjo Cisse: i rossoneri stanno lavorando per allungare di una stagione, quindi fino al 2031, con aumento dell'ingaggio fino a 1,5 milioni di euro netti all'anno.
Per quanto riguarda McTominay, importante l'incontro delle scorse ore fra il ds Manna e l'agente del centrocampista del Napoli, prima della sfida col Man City. Il giocatore per prolungare l'accordo in scadenza nel 2028 chiede una cifra alta, almeno 7 milioni di euro netti all'anno, mentre il Napoli non vorrebbe salire così tanto considerando anche gli attuali 4 milioni netti. Trattativa aperta, ma comunque complicatissima.
C'è poi l'Inter: Carlos Augusto è oramai vicinissimo all'accordo, col club che però tratta anche con Marcus Thuram. Per allungare oltre il 2028, data dell'attuale scadenza, l'Inter vorrebbe ridurre la parte fissa del suo ingaggio da 6,5 milioni di euro netti aumentando però in modo importante bonus di squadra e individuali.