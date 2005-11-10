Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre

LA JUVE PUNTA PALMISANI E ROMANO, IL BOLOGNA E' PRONTO A CHIUDERE PER DARMIAN DOPO IL SUPPLEMENTO DI VISITE. L'ASTON VILLA SUPERA LE ITALIANE PER ENDRICK, IL GENOA SI PREPARA A CAMBIARE FACCIA A LIVELLO DIRIGENZIALE

La Juventus vuole un centrocampo più azzurro, ma soprattutto con più qualità. Ed è per questo motivo che ha individuato in Alessandro Romano il rinforzo ideale per la mediana. In questo senso, gli ultimi dubbi su quanto sia pronto per il grande salto, li ha dissipati proprio l’azzurro e la fiducia raccolta da Mancini trasformata in opportunità concretizzata.

A breve Matteo Darmian dovrebbe concludere le visite mediche con il Bologna. Una piccola telenovela per il difensore, ex Inter, che una settimana fa aveva già iniziato i primi test medici per l'idoneità, salvo poi scendere in campo in amichevole contro l'Ascoli. Nelle idee dovrebbe firmare un contratto annuale qualora i test dovessero avere esito positivo.

Il Borussia Dortmund è uno dei club di riferimento per la valorizzazione dei giovani talenti. Jadon Sancho, Erling Haaland e Jude Bellingham sono solo alcuni dei grandi giocatori esplosi in Germania prima di affermarsi ai massimi livelli. Anche in questa stagione la fucina del club tedesco continua a sfornare prospetti interessanti, da Jobe Bellingham a Joane Gadou, passando per Konstantinos Karetsas e Samuel Inacio. Tra i talenti più promettenti c'è anche Justin Ehikioya Ejodamen, appena 15 anni e ancora lontano dall'esordio con la prima squadra. Nato il 19 aprile 2011, il centrocampista italiano è già riuscito a conquistare attenzioni importanti e viene paragonato proprio a Jude Bellingham, tanto da essere soprannominato il "nuovo Bellingham". Secondo quanto riportato da Sport, infatti, il Barcellona sta monitorando attentamente la situazione del giovane centrocampista box-to-box. I blaugrana non sono però gli unici interessati: anche Juventus e Milan seguono da vicino il talento del Dortmund.

L'emittente radiofonica spagnola Cadena SER rilancia con insistenza l'indiscrezione secondo cui il giovane attaccante brasiliano Endrick non sarebbe riuscito a convincere il nuovo allenatore del Real Madrid, José Mourinho, orientandosi così verso una cessione in prestito già a partire dal prossimo mese di gennaio. Il giocatore starebbe infatti valutando le opzioni disponibili per trovare maggiore continuità, chiuso da una concorrenza spietata per un posto nel reparto offensivo dei Blancos. La destinazione principale al momento indicata dai media spagnoli è l'Aston Villa, dove il tecnico Unai Emery è alla ricerca di rinforzi per completare la rosa: gli inglesi hanno superato Roma e Milan, altri club associati al brasiliano.

Il Genoa lavora alla nuova struttura della propria area sportiva, con un cambiamento imminente al vertice . L’addio di Diego Lopez è infatti sempre più vicino e il club rossoblù sta valutando come ridisegnare l’organigramma dirigenziale in vista della sua uscita. In questo scenario, secondo quanto raccolto da TMW, prende sempre più corpo una soluzione a due. I nomi che stanno guadagnando terreno sono quelli di François Modesto e Stefano Melissano, profili che potrebbero andare a comporre la nuova coppia chiamata a gestire la parte tecnica del Genoa.

Il noto procuratore Federico Pastorello, nell'intervista rilasciata a SportMediaset, ha preso parola per presentare la situazione contrattuale di alcuni suoi assistiti. Tanta curiosità attorno al portiere rivelazione del Frosinone, Lorenzo Palmisani, dopo la prestazione incredibile contro il Como alla quinta giornata di campionato. "La Juve già quest'estate aveva avuto un approccio, come tanti altri club esteri e anche di Premier League. La Juventus ha avuto un momento che poteva decidere se prenderlo come numero 12 da mettere dietro a Vicario, che sarebbe stata un'opportunità. Ma un ragazzo così giovane e così bravo deve giocare... La Juventus diciamo che è nel pool di possibilità, poi vedremo cosa accadrà".

ARTETA RINNOVA CON L'ARSENAL, ORA TOCCA A RICE. OM, LA PANCHINA DI GENESIO NON E' A RISCHIO. BAYERN MONACO, AL LAVORO PER BLINDARE OLISE. IL BARCELLONA PUNTA SUL TALENTO KING

Arsenal-Arteta avanti insieme. Proprio in questi minuti il club londinese ha annunciato di aver prolungato il contratto con il tecnico spagnolo fino al giugno del 2030. Questa la nota comparsa sul sito dei Gunners: "Siamo lieti di annunciare che Mikel Arteta ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con l'Arsenal. Il nuovo accordo rispecchia la nostra convinzione condivisa che i progressi compiuti e il successo della scorsa stagione rappresentino l'inizio di un periodo speciale nella nostra storia. La scorsa stagione Mikel è diventato il nostro settimo allenatore a vincere il titolo, conquistando il nostro quattordicesimo campionato. Si è trattato del nostro quarto titolo di Premier League e del primo dopo 22 anni. Insieme, restiamo concentrati sul consolidamento di questo successo, sulla competizione per i trofei più importanti in modo sostenibile e sul continuo rafforzamento del profondo legame tra il club e i nostri tifosi".

L'inizio di stagione dell'Olympique Marsiglia si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Bloccato al diciassettesimo e penultimo posto in Ligue 1, il club risente pesantemente di una situazione finanziaria complessa che ha imposto la cessione dei pezzi pregiati senza possibilità di rinforzi, nemmeno a titolo temporaneo. Con un rullino di marcia disastroso caratterizzato da 4 sconfitte nelle prime 5 giornate e un'infermeria che continua a riempirsi dopo la sosta per le nazionali, la panchina di Bruno Genesio ha già iniziato a scricchiolare. In un clima di forte tensione a pochi giorni dalla trasferta contro il Troyes, la dirigenza ha deciso di uscire allo scoperto per fare chiarezza. Intervistato da L'Equipe, il direttore sportivo Gregory Lorenzi ha dichiarato: "Possiamo capire la frustrazione del Mister perché sente che sta giocando bene. Questo non significa che ci siano tensioni interne. Siamo tutti lucidi e non metteremo in discussione il progetto dell'allenatore. Genesio si è impegnato con noi fino al 2028, stiamo pianificando il futuro con lui, non ci sono dubbi al riguardo".

David Silva torna a giocare a calcio a 40 anni. L'ex Manchester City, che si era ritirato dopo la sua esperienza alla Real Sociedad nel luglio 2023, tornerà a indossare gli scarpini con il Supreme Sha Tin, squadra del campionato di Hong Kong. "Annunciamo ufficialmente che il leggendario centrocampista spagnolo David Silva è ufficialmente entrato a far parte del Supreme Sha Tin! Arriverà presto a Hong Kong per stabilirsi, unirsi agli allenamenti della squadra e ritrovare la migliore condizione fisica prima di fare il suo debutto in campo. Restate sintonizzati!", si legge nel comunicato del club.

Il Bayern Monaco vuole blindare Michael Olise e sarebbe pronto a discutere un nuovo contratto con l'esterno francese. Lo stipendio, però, potrebbe non essere l'unico elemento destinato a pesare nelle eventuali trattative: il giocatore e i suoi rappresentanti avrebbero infatti già avanzato una richiesta precisa. Gli agenti di Olise vorrebbero inserire nel nuovo accordo una clausola rescissoria a cifra fissa. Una richiesta condivisa dallo stesso calciatore e legata anche alla possibilità di valutare un eventuale trasferimento in futuro.

Il Barcellona ha messo gli occhi su uno dei giovani più interessanti della Premier League. Si tratta di Josh King, talento 19enne del Fulham che sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio sempre più importante e che avrebbe attirato l'attenzione dei blaugrana. King è riuscito ad imporsi come uno dei giovani più interessanti del campionato inglese. Dopo essersi guadagnato un posto da titolare nella scorsa stagione, il classe 2006 è diventato una pedina importante anche con l'arrivo di Alvaro Arbeloa sulla panchina del Fulham.

Declan Rice seguirà la stessa strada di Mikel Arteta. Il centrocampista inglese, con la medaglia di bronzo ai Mondiali e campione d'Inghilterra in carica, è vicino a raggiungere un'intesa per un prolungamento con l'Arsenal. Lo riferisce la BBC. Il mediano di 27 anni è diventato un giocatore fondamentale per i Gunners fin dal suo arrivo dal West Ham per 105 milioni di sterline (116 milioni di euro circa) nel luglio 2023 e da quel momento il tecnico spagnolo non è riuscito a farne a meno, diventando sempre più la spina dorsale del centrocampo di quelli che la scorsa stagione si sono laureati campioni in Premier League. Il suo attuale contratto scade alla fine della prossima stagione, ma già lo scorso marzo i colloqui per rinnovare erano in corso e la trattativa si trova ora in una fase avanzata. Il classe '99 inglese, in caso di firma, riceverebbe un significativo aumento di stipendio: da 240 mila sterline a settimana ad una cifra attorno circa a 350 mila. Portandolo al pari del giocatore più pagato del club, Bukayo Saka.