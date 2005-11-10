Torino, passi avanti per nuovo stadio e centro sportivo: depositato il progetto in Comune

Il Torino accelera sul progetto di riqualificazione dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo. Il club granata ha infatti presentato alla Comune una proposta di fattibilità che punta all'ammodernamento, alla valorizzazione e alla futura gestione dei due impianti. Si apre così una nuova fase, con la proposta che sarà ora esaminata dagli uffici comunali per le necessarie valutazioni tecniche e amministrative.

Il comunicato

Questo il comunicato pubblicato dal club granata: "La società Torino FC ha presentato ieri alla Città di Torino una proposta di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi del decreto legislativo 38/2021 per un progetto integrato volto alla futura riqualificazione, valorizzazione e gestione dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo.

La proposta si struttura come un partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto, esponendo una serie di alternative progettuali volte all’ammodernamento e alla gestione degli impianti mediante la costituzione del relativo diritto di superficie.

Ulteriori dettagli non possono al momento essere resi pubblici dal momento che i contenuti tecnici potranno costituire la base per la definizione della futura procedura di evidenza pubblica. La proposta sarà infatti ora sottoposta al vaglio degli uffici per le opportune valutazioni sotto il profilo tecnico e amministrativo con la finalità di pervenire prima possibile ad una dichiarazione di pubblica utilità del progetto da parte dell’amministrazione comunale e, dopo la necessaria fase istruttoria, alla procedura pubblica per l’assegnazione del diritto di superficie".

Le parole del Sindaco e dell'Assessore allo Sport

All'interno del comunicato è possibile leggere anche le parole del sindaco Lo Russo e dell'Assessore allo Sport Carretta. “Dopo essere riusciti, nel luglio 2025, a superare il vincolo delle ipoteche che per vent'anni avevano gravato sullo Stadio Olimpico Grande Torino, si compie un ulteriore passo avanti in un percorso che abbiamo fortemente voluto e perseguito in questi anni e che punta alla valorizzazione di luoghi fondamentali per il calcio e per la nostra città – commenta il sindaco Stefano Lo Russo –. La presentazione di questa proposta apre una nuova fase, nella quale saranno gli uffici comunali a svolgere tutte le necessarie valutazioni tecniche e amministrative, nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge e dell'interesse pubblico. Il nostro obiettivo è creare le condizioni per una riqualificazione dello Stadio Olimpico Grande Torino, attesa dalla città e dai tifosi, all'interno di un progetto più ampio di città dello sport che comprenda anche gli impianti del Robaldo. Lavoriamo perché questo percorso possa tradursi in investimenti, impianti moderni e nuove opportunità per Torino”.

“Questa notizia - aggiunge l’assessore allo Sport Domenico Carretta- segna un passaggio decisivo per il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino, trasformando la manifestazione di interesse dello scorso aprile del Torino Fc in una proposta concreta. Ora si avvierà l’iter amministrativo necessario a verificarne i profili di correttezza, nell’auspicio che si possa arrivare quanto prima ad un nuovo capitolo per il futuro dell’impianto, con l’obiettivo di valorizzarlo al meglio”