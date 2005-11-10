Roma, Gasperini chiede i rinforzi promessi: previsto un incontro per pianificare il mercato

Il Tempo oggi in edicola fa il punto sulla situazione in casa Roma dopo il successo contro il Sassuolo che ha chiuso al meglio questa prima parte di campionato prima della sosta. Adesso l'attenzione della dirigenza può tornare al mercato: Gasperini chiede rinforzi di qualità dal mercato per rinfoltire la rosa che numericamente, come ammesso da lui stesso, è corta.

Tony D'Amico nel pre partita del match contro il Sassuolo ha parlato del tanto atteso esterno offensivo che manca ai giallorossi e che in estate non è arrivato. Come riportato dal quotidiano, durante la sosta per le nazionali, con la sessione invernale che si avvicina (apertura il 28 dicembre), ci sarà un meeting tra le varie figure del club per pianificare le mosse in sede di calciomercato.