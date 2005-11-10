La certezza del Napoli è ancora capitan Di Lorenzo. Allegri aspetta la crescita di Badiashile

Il Napoli altalenante di questo avvio di stagione è ripartito dalla solida base degli ultimi anni, pur dovendo fare i conti con i tanti infortuni in difesa e col problema di Scott McTominay. La squadra di Massimiliano Allegri ha comunque trovato delle basi solide in termini di utilizzo dei giocatori, molti dei quali presenti già nelle scorse stagioni con Antonio Conte in panchina. Ripartire dalle certezze, insomma, in attesa dei miglioramenti dei nuovi Badiashile e Favasuli.

Capitan Di Lorenzo resta l'assoluta certezza

Come capitato in passato, è lui il giocatore più utilizzato dell'intera rosa azzurra. 540 minuti di campo su 6 partite giocate, cinque di campionato e una di Champions League. Come lui anche Amir Rrahmani, mentre alle loro spalle c'è la sorpresa Rafa Marin con 531 minuti giocati da inizio anno. Poco fuori dal podio ci sono invece Lobotka e Hojlund. Ha perso un po' di protagonismo Anguissa, almeno rispetto al passato, così come Antonio Vergara da cui ci si aspettava ben altro impatto. Per Badiashile, colpo di mercato per la difesa, soli 10 minuti di gioco. Pochi anche per David Neres, 84, e per Lorenzo Lucca fermo a 100 minuti, pochi meno di Scott McTominay su cui pesa però lo stop.

I 10 più impiegati del Napoli

1. Giovanni Di Lorenzo - 540 minuti

2. Amir Rrahmani - 540 minuti

3. Rafa Marin - 531 minuti

4. Stanislav Lobotka - 516 minuti

5. Rasmus Hojlund - 439 minuti

6. Matteo Politano - 394 minuti

7. Kevin De Bruyne - 353 minuti

8. Alex Meret - 315 minuti

9. Leonardo Spinazzola - 304 minuti

10. Billy Gilmour - 281 minuti