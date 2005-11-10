Intervenuto oggi in conferenza stampa, il direttore sportivo del Bayern Monaco Christoph Freund ha parlato innanzitutto di Manuel Neuer: "È tornato; non sta attraversando un momento facile, anche a causa dell'infortunio. Manu vuole stare in campo il più possibile, vuole stare con la squadra. Mantiene un atteggiamento positivo, desidera rientrare e sta facendo buoni progressi.

La corsa al titolo? Il Dortmund subisce pochi gol e gioca bene; è una squadra solida, che gioca insieme da diverso tempo. Noi possiamo controllare solo il nostro rendimento. In generale, però, la Bundesliga è avvincente: il Leverkusen è in crescita, il Lipsia segna molto... è tutto molto stimolante. A inizio stagione si diceva che il Bayern avrebbe dominato incontrastato e che il campionato sarebbe stato noioso. Ora non è più così, il che è un bene per il calcio e per la Bundesliga. E comunque, in campionato siamo ancora imbattuti.

Ci attendono settimane intense e cruciali. Abbiamo bisogno di tutte le nostre energie. È un momento impegnativo, ma da situazioni del genere possono nascere anche cose positive. In questo periodo credo che, guardandoci indietro a marzo, ci renderemo conto che questa fase è stata un momento cruciale della stagione, perché ci stiamo sostenendo a vicenda e restiamo uniti. Supereremo questo frangente; è su questo che siamo concentrati. Il nostro pensiero va alle prossime partite: ne abbiamo molte in un arco di tempo ristretto. Vogliamo uscirne bene, da vero Bayern. C'è molta carne al fuoco, ma l'importante è tornare alla vittoria. Sono fermamente convinto che ci riusciremo".