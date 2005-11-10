Ronaldinho 4068 giorni dopo. Il brasiliano torna in campo: con il Ravenna cerca il gol numero 300

Una data che sembra ormai lontana, quella del 26 settembre 2015, e una data che a molti - così di impatto - non dirà nulla. Per i calciofili, invece, è una data che ha segnato una generazione, perché Ronaldinho ha giocato quel giorno la sua ultima partita: vestiva la maglia del Fluminense, l'avversario di turno era il Goiás, e nessuno era pronto per quell'addio. Che arrivò tre giorni dopo il match, giocato come molti altri, senza che si sapesse che era invece un appuntamento con la storia. O meglio, alla luce dei fatti, senza sapere che quello era no dei tanti appuntamenti con la storia, che si farà invece il 15 novembre 2026.

Ronaldinho torna in campo 4068 giorni dopo l'ultima volta.

Tutto quello che abbiamo detto era valido sino a qualche mese fa, perché adesso un nuovo capitolo sta per iniziare. Le richieste che il brasiliano ha ricevuto dopo quel 26 settembre 2025 da India, Stati Uniti, Australia e Cina, non lo hanno mai convinto, Ignazio Cipriani e il Ravenna hanno invece fatto la differenza: come e perché, non è dato saperlo, ma l'hanno fatta. Era il 19 giugno scorso, e il club romagnolo annunciava l'ingaggio del 46enne, che entrava nel Ravenna anche come socio; "anche", perché è stato poi chiarito che sarebbe tornato in campo, in una sorta di partita evento. Il momento è arrivato, e il conto alla rovescia è partito: Ravenna-Forlì, gara della 14ª giornata del campionato di Serie C (Girone B), rimarrà negli annali. Al 'Benelli' Dinho riassaporerà il rettangolo verde, con il fischio del match fissato alle ore 17.30.

Alla ricerca del gol numero 300.

Poco prima della presentazione della squadra, Cipriani parlò così del ritorno in campo dell'attaccante: "Giocherà con un obiettivo chiaro e romantico: provare a segnare il suo ultimo gol in carriera. Lo fa col cuore, per riempire lo stadio e soprattutto per riavvicinare i tifosi e far innamorare i ragazzini di questa maglia. Vuole portare la sua allegria contagiosa direttamente sul nostro campo". E quel gol, che a ora sembra l'ultimo, sarebbe il numero 300. Ma chissà se poi ce ne saranno ancora.

Una domanda sorge spontanea: eravamo davvero pronti a tutto questo???