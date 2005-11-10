Oggi infortunato, quest'estate il Como ha sfidato (e battuto) l'Inter per avere Chalobah

Se c'è un acquisto che più di ogni altro, anche più della conferma di Nico Paz dal Real Madrid, spiega la nuova dimensione raggiunta dal Como in questa stagione, anche per quanto riguarda il mercato, quello riporta alla figura del possente difensore centrale inglese Trevoh Chalobah, arrivato in estate dal Chelsea.

Come è nato l'anticipo sull'Inter

Proviamo a ripercorrere gli sviluppi della trattativa estiva e capiamo dove il Como ha mostrato i muscoli. I dirigenti dell'Inter erano alla ricerca di un centrale e avevano individuato il giusto profilo proprio in Chalobah. C'era però da fargli posto cedendo Pavard, con tutte le difficoltà del caso. Uno spazio vuoto nel quale si è in fretta inserito il Como, che con 30 milioni di euro in mano è stato convincente nei confronti del Chelsea e poi anche con il calciatore stesso.

Si è subito inserito alla grande

La sfida di mercato contro l'Inter è stata vinta dal Como, ma nel frattempo come ha giocato Chalobah? Bene, fino a che è stato a disposizione. Sia in Serie A che in Champions League, salvo poi fermarsi per via di un infortunio muscolare. Viene il sospetto che dietro l'andamento un po' più altalenante del Como negli ultimi tempi possa esserci anche l'assenza del centrale inglese.