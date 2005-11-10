Inter, al via i lavori per il rinnovo di Thuram: distanza sull'ingaggio

L'Inter vuole blindare Marcus Thuram e ha avviato i primi dialoghi per prolungare il contratto dell'attaccante francese, attualmente in scadenza nel 2028. L'obiettivo sarebbe estendere l'accordo fino al 2031, ma la trattativa si annuncia complicata soprattutto per una questione economica.

Thuram percepisce 6,5 milioni di euro a stagione più bonus, che possono portare lo stipendio vicino agli 8 milioni. La società vorrebbe invece proporre una base fissa da 4,5-5 milioni, integrata da premi e benefit per avvicinarsi all'ingaggio attuale. Una formula che al momento non convince il francese, intenzionato a mantenere le condizioni economiche attuali. La sua priorità resta comunque l'Inter, anche se alcuni club stranieri stanno monitorando la situazione in vista della prossima estate.

La volontà nerazzurra di arrivare al rinnovo è legata anche al rendimento dell'attaccante. Dall'infortunio di Lautaro Martinez, Thuram ha collezionato quattro gol e due assist nelle sei partite di campionato disputate dalla squadra di Cristian Chivu. Numeri che confermano il suo peso nel progetto e spiegano perché l'Inter voglia trovare un'intesa per blindarlo. Lo riporta Tuttosport.