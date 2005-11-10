Dal colpo Amorim agli addii di Ekhator e Norton-Cuffy: i 332 giorni di Diego Lopez al Genoa

Diego Lopez è arrivato al Genoa l'1 novembre 2025 con tanta voglia di fare bene e soprattutto con l'ambizione di riuscire a cambiare le cose. Poco meno di un anno dopo il direttore sportivo dei rossoblù è a un passo dal terminare la sua avventura in Liguria, dove ha portato Amorim, suo colpo più costoso, ma anche Tommaso Baldanzi, Justin Bijlow, Milutin Osmajic, Hamed Junior Traore, Stephan El Shaarawy e tanti altri. Sotto la sua gestione sono arrivati i riscatti di Leo Ostigard e Lorenzo Colombo. Tra le cessioni più onerose ci sono quelle di Jeff Ekhator alla Juventus e di Brooke Norton-Cuffy all'Hull City. Di seguito tutte le operazioni nelle due finestre in cui ha operato e nelle quali ha speso 46,25 milioni di euro, incassandone 39,25.

Il mercato di Diego Lopez

SESSIONE INVERNALE 2025-2026

ACQUISTI

Amorim dall'Alverca per 7,5 milioni di euro

Leo Ostigard dal Rennes per 2,5 milioni di euro

Justin Bijlow dal Feyenoord per 200mila euro

Tommaso Baldanzi in prestito gratuito dalla Roma

Nils Zatterstrom in prestito gratuito dallo Sheffield United

Spesa totale: 10,2 milioni di euro

CESSIONI

Morten Thorsby alla Cremonese per 2,2 milioni di euro

Emil Bohinen al Venezia per 1 milione di euro

Stanciu a titolo gratuito al DL Yingbo

Christos Papadopoulos a titolo gratuito al Levadiakos

Lorenzo Venturino in prestito gratuito alla Roma

Seydou Fini in prestito gratuito al Frosinone

David Ankeye in prestito gratuito al Krasava ENY

Franz Stolz in prestito gratuito al Grazer AK 1902

Hugo Cuenca in prestito gratuito al Burgos

Tommaso Pittino in prestito gratuito alla Dolomiti Bellunesi

Edoardo Meconi in prestito gratuito alla Pergolettese

Daniel Fossati in prestito gratuito al Follonica Gavorrano

Incasso totale: 3,2 milioni di euro

SESSIONE ESTIVA 2025-2026

ACQUISTI

Lorenzo Colombo dal Milan per 7 milioni di euro

David Puczka dalla Juventus per 6 milioni di euro

Cody Drameh dal Hull City per 4,5 milioni di euro

Djibril Sow dal Siviglia per 4 milioni di euro

Franz-Ethan Meichtry dal Thun per 4 milioni di euro

Samuel Wiafe dal Modena per 3 milioni di euro

Milutin Osmajic dal Preston per 2,5 milioni di euro

Hamed Traoré in prestito per 2 milioni di euro dal Marsiglia

Mario Mitaj in prestito per 2 milioni di euro dall'Al-Ittihad

Elias Havel dall'Hartberg per 750mila euro

Marcelo Vaz dalla Varesina per 300mila euro

Robinho Junior in prestito gratuito dal Santos

Stephan El Shaarawy a titolo gratuito

Kingsley Ehizibue a titolo gratuito

Spesa totale: 36,05 milioni di euro

CESSIONI

Jeff Ekhator alla Juventus per 16,4 milioni di euro

Brooke Norton-Cuffy all'Hull City per 14 milioni di euro

Alan Matturro allo Shakhtar per 5 milioni di euro

David Ankeye allo Zeleznicar Pancevo per 500mila euro

Alessandro Vogliacco alla Cremonese per 150mila euro

Aaron Martin al Racing a titolo gratuito

Ruslan Malinovskyi al Trabzonspor a titolo gratuito

Caleb Ekuban all'Hellas Verona a titolo gratuito

Nicola Leali all'Hellas Verona a titolo gratuito

Leonardo Consiglio al Modena a titolo gratuito

Daniel Fossati al Rovato a titolo gratuito

Patrizio Masini in prestito gratuito al Frosinone

Alessandro Debenedetti in prestito gratuito al Cesena

Ernestas Lysionok in prestito gratuito alla Dolomiti Bellunesi

Matteo Barbini in prestito gratuito alla Dolomiti Bellunesi

Chec Bebel Doumbia in prestito gratuito al Rapid Bucarest

Hugo Cuenca in prestito gratuito al Celta Vigo

Gianluca Rossi in prestito gratuito al Treviso

Gabriele Pessolani in prestito gratuito al Crema

Tommaso Pittino in prestito gratuito al Livorno

Lorenzo Gagliardi in prestito gratuito all'Altamura

Simone Calvani in prestito gratuito al Vado

Edoardo Meconi in prestito gratuito al Gubbio

Incasso totale: 36,05 milioni di euro

BILANCIO TOTALE 46,25 milioni di euro spesi, 39,25 milioni di euro incassati