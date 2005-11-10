Dal colpo Amorim agli addii di Ekhator e Norton-Cuffy: i 332 giorni di Diego Lopez al Genoa

Dal colpo Amorim agli addii di Ekhator e Norton-Cuffy: i 332 giorni di Diego Lopez al GenoaTMW
Alessio Del Lungo
Diego Lopez è arrivato al Genoa l'1 novembre 2025 con tanta voglia di fare bene e soprattutto con l'ambizione di riuscire a cambiare le cose. Poco meno di un anno dopo il direttore sportivo dei rossoblù è a un passo dal terminare la sua avventura in Liguria, dove ha portato Amorim, suo colpo più costoso, ma anche Tommaso Baldanzi, Justin Bijlow, Milutin Osmajic, Hamed Junior Traore, Stephan El Shaarawy e tanti altri. Sotto la sua gestione sono arrivati i riscatti di Leo Ostigard e Lorenzo Colombo. Tra le cessioni più onerose ci sono quelle di Jeff Ekhator alla Juventus e di Brooke Norton-Cuffy all'Hull City. Di seguito tutte le operazioni nelle due finestre in cui ha operato e nelle quali ha speso 46,25 milioni di euro, incassandone 39,25.
Il mercato di Diego Lopez
SESSIONE INVERNALE 2025-2026
ACQUISTI
Amorim dall'Alverca per 7,5 milioni di euro
Leo Ostigard dal Rennes per 2,5 milioni di euro
Justin Bijlow dal Feyenoord per 200mila euro
Tommaso Baldanzi in prestito gratuito dalla Roma
Nils Zatterstrom in prestito gratuito dallo Sheffield United
Spesa totale: 10,2 milioni di euro
CESSIONI
Morten Thorsby alla Cremonese per 2,2 milioni di euro
Emil Bohinen al Venezia per 1 milione di euro
Stanciu a titolo gratuito al DL Yingbo
Christos Papadopoulos a titolo gratuito al Levadiakos
Lorenzo Venturino in prestito gratuito alla Roma
Seydou Fini in prestito gratuito al Frosinone
David Ankeye in prestito gratuito al Krasava ENY
Franz Stolz in prestito gratuito al Grazer AK 1902
Hugo Cuenca in prestito gratuito al Burgos
Tommaso Pittino in prestito gratuito alla Dolomiti Bellunesi
Edoardo Meconi in prestito gratuito alla Pergolettese
Daniel Fossati in prestito gratuito al Follonica Gavorrano
Incasso totale: 3,2 milioni di euro
SESSIONE ESTIVA 2025-2026
ACQUISTI
Lorenzo Colombo dal Milan per 7 milioni di euro
David Puczka dalla Juventus per 6 milioni di euro
Cody Drameh dal Hull City per 4,5 milioni di euro
Djibril Sow dal Siviglia per 4 milioni di euro
Franz-Ethan Meichtry dal Thun per 4 milioni di euro
Samuel Wiafe dal Modena per 3 milioni di euro
Milutin Osmajic dal Preston per 2,5 milioni di euro
Hamed Traoré in prestito per 2 milioni di euro dal Marsiglia
Mario Mitaj in prestito per 2 milioni di euro dall'Al-Ittihad
Elias Havel dall'Hartberg per 750mila euro
Marcelo Vaz dalla Varesina per 300mila euro
Robinho Junior in prestito gratuito dal Santos
Stephan El Shaarawy a titolo gratuito
Kingsley Ehizibue a titolo gratuito
Spesa totale: 36,05 milioni di euro
CESSIONI
Jeff Ekhator alla Juventus per 16,4 milioni di euro
Brooke Norton-Cuffy all'Hull City per 14 milioni di euro
Alan Matturro allo Shakhtar per 5 milioni di euro
David Ankeye allo Zeleznicar Pancevo per 500mila euro
Alessandro Vogliacco alla Cremonese per 150mila euro
Aaron Martin al Racing a titolo gratuito
Ruslan Malinovskyi al Trabzonspor a titolo gratuito
Caleb Ekuban all'Hellas Verona a titolo gratuito
Nicola Leali all'Hellas Verona a titolo gratuito
Leonardo Consiglio al Modena a titolo gratuito
Daniel Fossati al Rovato a titolo gratuito
Patrizio Masini in prestito gratuito al Frosinone
Alessandro Debenedetti in prestito gratuito al Cesena
Ernestas Lysionok in prestito gratuito alla Dolomiti Bellunesi
Matteo Barbini in prestito gratuito alla Dolomiti Bellunesi
Chec Bebel Doumbia in prestito gratuito al Rapid Bucarest
Hugo Cuenca in prestito gratuito al Celta Vigo
Gianluca Rossi in prestito gratuito al Treviso
Gabriele Pessolani in prestito gratuito al Crema
Tommaso Pittino in prestito gratuito al Livorno
Lorenzo Gagliardi in prestito gratuito all'Altamura
Simone Calvani in prestito gratuito al Vado
Edoardo Meconi in prestito gratuito al Gubbio
Incasso totale: 36,05 milioni di euro
BILANCIO TOTALE 46,25 milioni di euro spesi, 39,25 milioni di euro incassati