Como, Ludi: "Siamo qua per fare una bella partita. Rinnovo Diao? Pensiamo a stasera"

Carlalberto Ludi, ds del Como, ha parlato a Sky prima della partita contro il Feyenoord. Le sue parole: "E' bellissimo vedere 1050 tifosi che inneggiano la nostra squadra. Vogliamo goderci l'esperienza fino alla fine. Siamo qua per fare una bella partita".

Nico Paz sarà capitano per la prima volta in una notte di Champions.

"E' una crescita significativa. E' un campione che si sta prendendo la squadra sulle spalle. Contro il Frosinone ha mostrato un atteggiamento molto significativo, mi piace sottolinearlo".

Come si muoveranno gli uomini in campo stasera?

"Cesc ha già detto tutto, il nostro calcio è fatto di qualità e di possesso. E' normale che oggi l'intenzione vorrebbe essere questa, cercare giocatori tecnici e vedere un Como che anche qui piace".

Stasera giocate contro una squadra che ha vinto per prima la Coppa dei Campioni.

"Abbiamo grande rispetto della scuola olandese. Siamo "spagnoli" di concetto metodologico e abbiamo rispetto della tradizione calcistica olandese ma siamo qua per far vedere il nostro calcio".

Sul rinnovo di Diao.

"Stiamo lavorando, non c'è emergenza. Siamo felicissimi, non siamo alle fasi finali ma ora concentriamoci sulla partita".